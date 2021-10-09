大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴9日與美貿易代表戴琪舉行視訊通話，中方就取消加徵關稅和制裁進行交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場。
根據新華社報導，雙方進行了務實、坦誠、建設性的交流，討論了三個方面的問題，一是中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應該加強雙邊經貿往來與合作。二是雙方就中美經貿協定的實施情況交換了意見。
三是雙方表達了各自的核心關切，同意通過協商解決彼此合理關切。中方就取消加徵關稅和制裁進行了交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場。
報導指出，雙方同意本著平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。
(時報資訊)
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