台股本周震盪整理走勢，產業類股方面，以油電燃氣類指數上漲4.47％最強勢，航運類指數下跌6.85％最弱勢。群益證券下周看好五大題材類股，包含：電動車股、鴻海MIH股、能源股、塑化股、營建資產股等，看下周台股指數區間為16,500-17,100點。
群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：
1.10/6參議院少數黨領袖麥康奈爾提議，在民主黨年底前通過更長期舉債解決方案前，暫時延長美國舉債上限，通過固定金額緊急延長債務上限方案，讓政府能持續運作至12月，美國舉債上限延長激勵美股短線回穩，全球股市風險降低。
2.10/6美中外交高層在瑞士蘇黎世會談後達成協議，拜登與習近平年底前舉行「線上拜習會」，象徵雙方啟動緩解當前緊張關係的第一步：中國主打大內宣，認為美方未來會實質讓步，美方則重提貿易談判，線上拜習會前各自表述，理論上不會直接拉高正面衝突。
3.台灣連續8天本土零確診，防疫中心表示，除疫情外，疫苗涵蓋率、戴口罩及社交距離遵從度等都是降級的考量重點，預估第1劑疫苗覆蓋率達7成以上，就會考慮大幅解禁。另5倍券開始發放對第4季內需市場提供消費動能。
(時報資訊)
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