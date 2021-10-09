疫情以來，外送成為消費者的日常，但這背後，卻引發新一波垃圾危機。

根據國際環保組織綠色和平估算，台灣今年5月和6月，六都的紙容器和塑膠容器總量為1萬8千公噸，較去年同期高出近15％。其中，新北、台中、台南與高雄皆增2成以上。

去年，台灣首度迎來人口負成長，但廢棄物卻不減反增，每個人丟的垃圾越來越多。環保署統計，全台一般廢棄物年總量約987萬噸，為有統計以來的新高，其中，餐具垃圾成為極大的環保隱憂。

這表示，即便政府長年以來提出垃圾源頭減量、減塑等環保政策，但要真正落實，並讓消費者動起來，仍有一段距離。

如今，包含外送平台、餐飲品牌、餐盒製造廠商等，紛紛展開新行動、提出解方。

我們發現，這不僅是一場業者、政府和消費者間的角力，更在這過程中，碰撞出人類未來生活樣貌的新想像，也帶來新的商業模式。

foodpanda揪業者減包材

友善環境，就補助行銷資源

第一站，我們獨家專訪全台最大外送平台foodpanda，他們聯手環保團體「RE-THINK重新思考」，推出環境友善店家評選計畫，店家只要通過審查，將獲得平台行銷資源，增加曝光度。第一波名單於10月公布。

外送垃圾源頭和環保組織，如何開啟合作？

「一開始，我們雙方並沒有交集。」該外送平台公共事務協理郭昕宜坦言，隨著垃圾議題增溫，身為外送平台，有必要做出回應，因此去年主動邀約合作發起淨灘活動，沒想到，卻碰了軟釘子。

重新思考創辦人黃之揚解釋：「外送平台既然要做環保，就應該從源頭減塑，這才是真正的關鍵。」

合作破局，該平台自己找方法，後來推出環保餐具禮盒，鼓勵民眾帶餐具出門，卻讓郭昕宜被好友斥責：「這是假環保！」朋友說，因每個人的家裡都有餐具，這麼做反而浪費資源，她才恍然大悟，環保方案得從消費者的角度出發。

於是，他們再度與黃之揚搭上線。首先，在平台上合作執行全台最大規模的回收素養調查，以理解消費者樣貌，在短短一週內收集3萬7千份問卷。結果發現，有近7成民眾答錯資源回收的分類，比如，許多人都搞不清楚：電子發票能回收嗎？橡皮筋能回收嗎？

進一步，他們更在問卷中看見，有8成4的民眾願意支持環境友善店家，但如果要多付費用，僅剩7成5的人願意，其中近一半的人，不願意多付超過10元。

花半年溝通第一線餐廳

標準訂太難、太簡單都不行

眼看消費者的習性一時難改變，他們決定用平台力量，展開環境友善店家的評選，鼓勵店家減少外送的包裝材料，以此喚醒大眾對環保的認知。

為此，他們花了半年拜訪各餐廳，了解第一線的心聲。

「很多店家就嗆我們說：這怎麼可能！超級兇……，」他們回憶，不少業者劈頭就質疑，改變包材不僅會增加成本，影響員工的作業習慣，更有可能因包裝問題，引發消費者抱怨，反而衝擊品牌。

他們不斷溝通，並從中調整評選內容。比如，建議店家在外送包材上不使用膠帶、橡皮筋，可轉換容器密封的方式。黃之揚解釋，標準訂得太難或太容易都不行，得找到中間值。「推動環保，是持續找到交集的過程。」

「我們是站在天平的兩端，即便倡議環保，也得考量店家和消費者。」郭昕宜坦言，火鍋業者為了保持品質，外送需要使用塑膠袋、塑膠繩和紙碗，要更換做法不容易，因此這次參加評選業者以非湯水的輕食和便當為主，「但至少有了一個開始，就有機會。」

他們期待的是，藉此鼓勵店家積極思考環保方案，當參與的家數越來越多，就有機會扭轉消費者思維，願意支付更多成本，打造出環保外送平台。

但合作雙方都告訴商周，這還不夠，下一步想的是：有什麼方法能取代紙容器和塑膠容器？有沒有可能在外送產業落實「循環容器」？

過去，foodpanda曾與少量店家合作測試，讓外送餐點使用循環容器，卻因為「逆物流」問題而卡關。其中，最難的是如何讓消費者願意改變習性、自行歸還髒的餐具，並跨越重複使用的心理障礙。

挑戰雖大，但容器循環可說是外送、外帶垃圾減量的治本之道，業界仍前仆後繼。

麥當勞推共享飲料杯

在台南試行，用戶可賺優惠

第二站，我們來到台灣麥當勞，他們就正在進行一場社會實驗。

9月中起，麥當勞與循環容器租借新創公司「好盒器」攜手，在台南試行循環杯自助租還站服務，民眾可透過設在3家餐廳外面的機器，租借和歸還杯子，獲得優惠獎勵，以此進一步帶動台南60多個租還站點的使用風氣。

「這是共享概念，能真正解決消費習慣的痛點，這才是未來！」麥當勞採購部經理廖喬偉解釋，全球麥當勞針對環保訂有統一目標，包含包裝拿到森林認證、餐廳得做好回收等，台灣市場早就達標，但疫情下卻也發現垃圾問題越來越嚴重。

近兩年，包含統一超和全家等業者，都與好盒器攜手，讓民眾可租借杯子買咖啡，但因僅限單點合作，成效很難彰顯。

原來，目前的使用模式是：消費者在櫃台旁的機台租借杯子，使用完畢後，再回到店裡歸還。「如果未來每個店內都要設立機台，有這樣的必要嗎？消費者會覺得便利嗎？」他問。

為了找到方法，麥當勞整整花了1年研究國內外案例，發現癥結點在於：缺乏共享模式。他認為，唯有透過設立戶外機台，連結商圈業者的力量，才能增加循環容器的使用率，帶動全新消費模式。

他們找上在台南深耕多年的好盒器團隊，並主動與台南市政府溝通，協調在戶外設立機台。「這就像是YouBike，當初也是小規模測試，但一旦站點夠多，形成規模經濟效益，就能吸引更多人來使用。」廖喬偉說。

但，要在戶外動工並不容易。「我們找環保局、建管處、工務局、警察局、里長、大樓管委會一起來會勘，盤點所有細節，包含機台要放哪裡最有效益？電線會不會絆倒路人？機台風吹日曬會不會壞？」他回憶。

戶外設點結合商圈

員工當大使，宣導安全性

過程中，隨著疫情爆發，有人質疑，民眾對循環容器的接受度會下降。麥當勞則認為，這只是宣導不足，因市面上許多餐廳和小吃店皆使用非一次性餐具，而機器內的循環容器是經過工廠清洗和消毒，理論上應無安全疑慮。

為了降低外界疑慮，麥當勞對門市進行教育訓練，教導員工如何鼓勵消費者加入環保行列、並熟悉該機器操作。「每個員工都要知道做這件事的意義是什麼，第一線的員工才能成為我們的環保大使。」廖喬偉說。

該模式才剛上路，就吸引其他地方政府躍躍欲試。廖喬偉認為，各縣市應循序漸進，先進行小規模測試，比如，在熱門商圈或在商辦門口設立機台，讓該區的外送和外帶服務，都能使用循環容器，民眾也方便租借，一點一滴改變。

他的想像是，未來，若各地實施範圍越來越大，租還系統能相互連結，還能發展異地租還新服務，讓跨縣市上班的民眾更方便。

然而，共享模式的挑戰在於，各大餐飲零售業者得仰賴第三方容器租借平台，但目前，台灣具規模者僅有「青瓢」和好盒器兩家，前者專攻大型活動租借，後者在全台約一百個合作店家，其產能和容器迴轉率將成難關。

中華紙漿研發全紙容器

飲料杯封口不但零塑還防油

最後一站，我們來到最上游端的餐盒製造商，看他們是否能從源頭做出革命性產品。

永豐餘旗下的中華紙漿，費時5年、耗資上億元，研發出全台首創的全紙容器，包含紙杯、紙餐盒等，就連飲料杯上面的一層封口，都能用紙張做。相較過去，市面上的紙容器因為上頭有一層塑膠淋膜，完全回收困難，反成為環境負擔，華紙的全紙容器，則標榜可防水和防油，使用後可丟入一般紙類直接回收。

根據他們統計，目前全球製造全紙容器的業者僅有個位數，因此其產品上市一年來，引發搶購，但多數銷往美國和歐洲等地區，包含大型零售和餐飲連鎖品牌，台灣市場的使用量卻寥寥無幾。

「台灣業者很辛苦、微利，能省就省，他們都會說，這個很環保、很好啊，但知道比較貴，就會說：幹嘛用？」中華紙漿纖維材料事業部總經理陳瑞和認為，環保若是缺乏政策誘因，很難在市場推動。

成本高、台灣使用量低

需要政策誘因，以利推動

不過，隨著外送爆發，減塑議題升溫，再加上海外市場持續成長，激勵他們研發新產品，包括發展能做到阻氣和阻氧的持久性材料，用紙來包裝洋芋片等餅乾類產品，迎向新商機。

「我們全紙容器單月業績約5千萬元，未來會越來越好。」陳瑞和自信的說，雖然該營收占比目前僅有5％，卻是一連串的信念集結而成。

原來，20多年前，該公司就曾經研究全紙產品，無奈技術發展還沒到位，「差一點點成功，就差了幾十年，但是，世界會改變的，堅持下去，就會看到。」他說。

如同一名餐飲業者所說，過去的食安危機，造就了食材履歷的溯源，如今，疫情帶來外送垃圾的災難，或許也將帶領台灣迎向永續新旅程，端看各大業者、政府和消費者，是否能一起改變。

(時報資訊)