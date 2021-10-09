iPhone 13旗艦新機在大陸熱賣，雖然蘋果在大中華地區營收占比高，但並不代表當地供應鏈不會被汰換。大陸官媒央視報導，目前已有超過34家大陸供應商被踢出蘋果產業鏈，國產供應商過度依賴蘋果，並不是一件好事，並呼籲企業不能全部押寶在蘋果身上，應該加大自主研發投入，並掌握自己的核心技術才能走得長遠。另有專家分析，這一輪加速讓蘋果供應鏈轉移，跟大陸停電有關。
騰訊報導，稍早有消息指出，蘋果今年iPhone13新機共有200家供應商，其中有110多家都來自大陸，這比例看似很高，但所有零組件供應商，並未涉及到任何一項核心技術，像iPhone手機最關鍵的處理器晶片、顯示螢幕、記憶體等，基本上都是由美國或韓國業者所提供，陸廠根本無能為力。
蘋果之所以將這些陸廠納入供應鏈，並非離不開它們的技術，而是考慮到在大陸市場的發展前途。對於非核心零組件，蘋果把訂單給其他公司，同樣能完成，但對陸廠來說，若失去蘋果這個大客戶，自身營收和獲利就明顯下滑，甚至難以營運。
主攻手機鏡頭模組製造的陸廠歐菲光曾是「蘋果鏈」，該公司30%訂單來自蘋果，然而在今年3月，卻被蘋果踢出供應鏈，導致上半年歐菲光利潤暴跌90%以上，半年僅賺了3400萬元人民幣。
復旦大學管理學院教授胡英奇指出，蘋果鏈企業存在單一客戶的風險，「因為各種各樣的原因，蘋果公司可以不要你，那麼生存就成了問題。你的議價能力很弱，利潤就不高，甚至導致虧損。」
央視財經報導，在華為被打壓以後，也讓蘋果明白了不能將雞蛋都放在一個籃子裡的道理；蘋果不僅要搬到印度市場，目前已有超過34家大陸供應商被踢出蘋果鏈，蘋果正在加大對印度等東南亞市場的發展。為此，央視也呼籲，當地供應商要盡快擺脫對蘋果依賴，尋求更大的發展空間，不能將寶全部都押在蘋果身上，應該加大自主研發投入，並掌握自己的核心技術才能走得長遠。
陸媒第一財經也報導，限電對生產製造的衝擊不會隨著「十一」假期結束而恢復，未來恐引發電子業生產線轉移。近日，蘋果iPhone 13熱賣，但大陸大範圍拉閘限電波及蘋果供應商，出現延遲交貨現象，目前iPhone 13在大陸嚴重缺貨，已經創下最長交期紀錄。
大陸金融學者賀江兵認為，這一輪加速讓蘋果供應鏈轉移，跟停電有關。
(時報資訊)
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