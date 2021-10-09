據《路透社》9日報導，針對白宮日前宣布將在11月解除因新冠肺炎而對33個國家祭出的旅行限制；美國疾病管制暨預防中心（CDC）8日晚間進一步指出，國際旅客須接種美國監管機構或世界衛生組織授權的新冠疫苗，方可入境美國。
白宮於9月20日宣布，美國將於11月取消來自中國大陸、印度、巴西與大部分歐洲國家在內的33國航空旅客之旅行限制，只要這些旅客完整接種2劑新冠肺炎疫苗；不過，白宮當時並未具體說明接受接種過哪些疫苗的旅客入境。
如今，CDC正式宣布，「舉凡經美國食品暨藥物管理局（FDA）授權、批准，或經世界衛生組織(WHO)列為緊急使用的6種疫苗，都符合前往美國旅行的目標」。
目前WHO的緊急使用清單，包括輝瑞疫苗、AZ疫苗、嬌生疫苗、莫德納疫苗、大陸科興與國藥疫苗。《路透社》指出，已通知航空公司可接受的6款FDA疫苗或WHO認可疫苗，之後會發布完整指引與資訊。
由於先前白宮沒說明認可的哪些疫苗，而AZ疫苗又未獲FDA的緊急授權，故接種AZ疫苗者能否入境美國，引起廣大討論；特別是AZ疫苗的普及率最高，又獲得WHO的緊急授權。如今，CDC宣布接受WHO授權的疫苗，無疑為民眾解惑。
至於包括台灣等其他國家，先前規定則是須持登機前3天的新冠肺炎篩檢陰性報告，或染疫康復證明，則可入境美國。不過，CDC建議旅客入境後自我隔離7天，入境後3至5天內再進行篩檢；若未篩檢則自我隔離10天。
《路透社》指出，CDC新的疫苗要求如今將適用幾乎所有飛往美國的外籍人士，即便是不在33國之列而先前不受限制的人。
事實上，美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德9月曾解釋，一如白宮說明，自11月起「所有外籍成年旅客」欲搭機前往美國，必須提供完整接種COVID-19疫苗的證明。
(時報資訊)
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