【時報-台北電】周五美股三大指數同步下跌，最新公布的數據顯示美國9月就業增長意外疲弱，但投資人仍然預期聯準會將於今年底開始縮減資產購買規模。

美國勞工部周五公布9月非農就業增加19.4萬人，創下去年12月以來最小的就業增長，亦遠不及市場預期的增加50萬人。9月失業率為4.8%，較8月的5.2%下滑，但距離充份就業仍有一段距離。

BK Asset Management常務董事Kathy Lien表示：「我想聯準會已非常明確表示他們不需要一份非常強勁的就業報告才會在11月縮表，我認為聯準會的立場沒變」。

追蹤短期利率預測的聯邦基金利率期貨已經押注聯準會將於明年11月或12月前升息25個基點。

周五收盤，道瓊工業指數微跌0.03%，為34,746.25點。標普500指數跌0.19%，收在4,391.35點。那斯達克指數跌0.51%，為14,579.54點。

但三大指數周線收高，標普500指數本周上漲0.8%，道瓊指數漲1.2%，那斯達克指數漲0.1%。

標普500指數11大類股普遍下跌，僅金融股和能源股收高。

地產股和公用事業股分別下跌1.12%和0.73%，跌幅最大。

受原油價格上漲提振，能源股大漲3.1%。

全球能源短缺的預期帶動國際油價持續上揚，周五紐約期油收漲1.05美元或1.34%，為每桶79.35美元，創下2014年10月31日來新高；本周油價大漲4.6%，並為連續第七周收高。

倫敦布蘭特期油周五收漲44美分或0.53%，為每桶82.39美元，本周收跌約1%。

雪佛龍和埃克森美孚股價上漲逾2%，成為標普500指數撐盤的主力之一。。

媒體公司Comcast遭富國銀行調降目標價，股價應聲下挫4.7%。有線電視業者Charge Communications遭富國銀行調降評級至「減碼」，股價下跌4.83%。這兩檔個股成為標普500指數和那斯達克指數最大的拖累之一。

由摩根大通等華爾街大行打頭陣，美股財報季將於下周開跑，投資人將密切關注全球供應鏈問題和勞動力短缺的影響。

根據路孚特調查，分析師平均預估標普500指數成份股第三季每股盈餘將成長近30%。（編輯整理：柯婉琇）

(時報資訊)