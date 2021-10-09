大立光第3季毛利率59.33%、跌破6成，創下6年來新低，儘管考慮祭出庫藏股，並再度啟動專利戰，但周五（8日）股價仍開低走低，終場重挫5.87%，收在2005元。財信傳媒董事長謝金河表示，曾經是台股最尊貴的股王，如今從天上精靈回落凡間，除了過度依賴華為造成重傷害外，很可惜沒沾到蘋果的光，在短短4年，大立光股價剩下天價的三分之一，，可從幾個角度來分析背後原因。
謝金河在臉書以「可惜了！大立光！」為題發文指出，曾經是台灣股票市場最尊貴股王，在台股於2017年8月才剛剛站穩萬點關卡的時候，大立光就創下令人驚艷的6075元天價，市值推升到8140.5億元，是僅次於台積電、鴻海、聯發科、台塑化、中華電信的第六大市值企業。經過4年，周五大立光召開法說會，市場似乎狠狠潑了一大盆冷水。
大立光又寫下幾個新紀錄，一、毛利率跌破60%，寫下6季新低。2019年的第三與第四季，大立光毛利率突破7成，最高來到70.9%，堪稱是世界級的紀錄，如今快速往下走，這是個不好的訊號。
二、大立光的股價快速下滑，大立光一直都是台灣最高價的股王，今年被矽力KY超車，而且，昨天股價正好剩下矽力的一半，這實在令人感傷。
三、大立光領航兩岸光學變焦鏡頭產業，在大立光叱吒風雲的年代，舜宇光學才剛剛起步，為了避免攖其鋒，舜宇從車用鏡頭切人，大立光穩坐高階手機塑膠鏡頭龍頭，如今舜宇好像掌握到主流，市值扶搖直上。在2017年之前，舜宇光學市值不到大立光一半，這兩年追上大立光，現在舜宇光學的股價200港元，市值2175億港幣，約7830億台幣，也就是說，大立光市值只剩下舜宇光學的三分之一。這一進一退之間，差別太大了！
四、大立光找不到成長的憑藉，市場給予的本益比也愈來愈低。大立光在成長的時代，享有30倍以上的本益比，昨天法說會，大立光前三季EPS 100.91元，至少今年EPS可以在150元左右，如果2000元守不住，本益比已降至13倍左右。大立光如何找到成長之路，讓市場投資人找回信心，這是當務之急。
謝金河表示，看到大立光從天上精靈回落凡間，大立光也許要去想這些事，一是大立光過去高階手機鏡頭太過倚重華為，也就是說，大立光幾乎為華為而生，這次科技戰，華為高階手機幾乎滅頂，大立光也因此受到重傷害。這些年蘋果仍穩穩向前行，但大立光似乎沒有沾到蘋果的光。
他還提到，大立光林家以維護股權為最高標竿，竭力防堵外人，在企業市值最大的時候，沒有趁機擴大股本，吸引更多優秀人才，增進透明化經營，也許股價回到2000元是重新調整腳步的好機會。
「台股站在16000點以上，大立光股價剩下天價的三分之一。」謝金河認為，股王的墜落，可以寫成企業政策的個案！
(時報資訊)
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