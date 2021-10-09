遠雄集團的遠雄房屋是集團御用代銷，不過，今年2月，遠雄房屋百分百投資、資源整合導入，另成立遠創力行銷，由遠雄房屋總經理張麗蓉擔任董事長。遠創力行銷首案「康寶日出印象」建築師劉致錚指出，當有人跟他說「遠雄房屋」出來接案（非遠雄集團個案）時，一度以為遇到詐騙集團，心想怎麼可能，沒想到後來證實這是真的，不同的是，是由遠創力行銷負責。
談起與康寶建設的結緣，張麗蓉表示，當初是在都更博覽會中偶遇友人，經介紹，雙方理念一拍即合，事後考察礁溪個案，更鞏固合作動機。她透露，原幫此案另定了一個名字，不過，後來劉致錚道出對這塊土地的想法，聯想到莫內印象派溫暖的畫作，進而衍生出「康寶日出印象」這個案名。
至於新成立的遠創力行銷，張麗蓉指出，新公司的特色是具靈活度。她指出，新公司對業主採一條龍服務。
服務特色分為5大面向：第一是協助業主「評估土地」打造適合產品，創造土地的利用值，以從區域環境分析、市場與目標客群設定，到產品定位與坪配建議。
第二是善用集團資源「整合建築團隊」，從建築、立面、燈光、景觀、公設等均提供專業建議規畫；第三是引薦專業「營造團體」；第四是「代銷團隊」提供房地產專業代銷服務；第五也是最特別的，即是瞄準「二代傳承」需求，遠創力行銷可以多年的服務建商角度及經驗出發，協助新一代業主從推案中獲得傳承與學習。
「康寶日出印象」外，今年底前預計在桃園青埔還將推出預售案「樺龍青蔦」案量30億元，張麗蓉表示，公司接案將以新竹以北為主力，今年接案量超出預期，已達40億，明年目標案量希望能倍增，達到80億元目標。
(時報資訊)
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