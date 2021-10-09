房地產缺工、缺料，建築開發商紛紛尋找解決方案，可重複使用、納入科技技術能量的鋁模板趁勢崛起，興富發總裁鄭欽天指出，鋁模板可重覆使用百餘次，且可回收融掉再利用，十分環保。龍寶董事長張麗莉指出，使用鋁模板，工程流程也可更有效率。
過去建築工地常堆置大量模板，裝模拆模是讓建築逐層踏實的關鍵，但在工地大量缺工缺料下，模板也成了減少營造成本的重要考量，為管控成本，成本高但可重覆使用的鋁模板就成了選項之一。
鄭欽天表示，在材料及工資大漲下，5、6年前的高雄模板發包約每坪3000多元，但現在已達1萬多元，更何況鋼筋和鋼骨等建材價格也倍增，就連水電發包也由1.3-1.5萬元增到現在2.7-2.8萬元，很多同業在造價不明朗下，就乾脆不推案。
缺工下，在業界已形成搶人大戰，張境在表示，一周都來上工的工人會發全勤獎金外，還聽說有些個案為搶工，除每天工資再加給500元獎金。
面對缺工問題，業者紛紛尋求解決之道，有業者與學校建教合作外，並納入技術能量高的鋁模板。不同於過去使用傳統木模板工法，回收與再製是鋁模板的優勢，在規格化且正常使用下，鋁模板可以重複使用最多達300次，遠遠超出傳統木模板的使用率，再加上鋁模板的單塊板面大，承載力高且能抗變形，雖然前期施工上相對細密，鋁模板上標示編號，每塊都得安裝在正確位置，可將施工誤差值降到最低，製圖、前期準備、材料建檔等規畫相當重要，但只要熟練了，人力與時間的耗費都能大幅減少，工地環境也能較木模板來得安全。
鄭欽天表示，他第一個引進鋁模板的個案是「華悅城」與「竹科潤隆」，鋁模板在系統連接且固定下，可用1名師傅帶十幾名粗工來施做，成本雖貴，卻可重複使用上百次，木模板僅約可使用5次，在兩相衡量下，決定投資引進鋁模板。
和大毅建設合作一起推出「愛臻邸」的張麗莉表示，在缺工缺料下，她認為此時的工地是引用鋁模板的成熟時機。她說，鋁系統模板比傳統模板貴，但鋁模板沒有傳統模板拆組時的雜亂，木模板在用了幾層樓就會損耗成事業廢棄物，同時，工人也不是以模板工來稱呼，而是技術人員，因為他們需具建築背景，才能看得懂施工圖，也因此，目前已有許多是大專畢業生投入，有助工地管理、工期掌握及減少拆模時所需的泥作工。
(時報資訊)
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