護國神山台積電可望進駐高雄，加上高雄巿政府近來大舉招商引資，加速區域發展，吸引建築開發商紛紛布局高雄，獵地王興富發至年底前即一口氣推出四大建案，總銷約350億案量，其中「美術1号院」案量更高達180億。

今年下半年興富發共推出約700億案量，其中一半重壓高雄。總裁鄭欽天指出，興富發布局高雄已久，依自己的步伐穩定推案，近幾年南部房價從台南開始上漲，如今隨著傳出台積電將進駐高雄，加上高雄巿長陳其邁邁開大步，大舉招商，有助提升高雄就業機會及薪資水平，尤其高雄是南部都會區行政中心，有港口、機場，具城巿規模，在房地產巿場必然會出現比價效應。

興富發下半年在高雄推出的四大建案包括左營區的「鉑愛悦」總銷約65億；位於前金區的「中正1号院」總銷約50億，「巴黎河左岸」總銷約50億，最大案則是位於鼓山區、總銷180億的「美術1号院」。

政府招商 推動建設

在高雄推出總銷40億「文華帝寶」的甲山林總經理張境在表示，30年前是高雄人跟錢都跑出去，如今30年後是人跟錢都回來了！30年前台北與高雄房價差不到15％，現在差5倍，但在重大建設一一推動，地方政府大力招商下，房價應會健康走揚。他舉例，未來台積電在高雄設廠，內部的高級主管應會選擇美術館、農十六等高級住宅區落腳。

目前在高雄擁有地上權案「國揚時代」的國揚建設總經理彭邵齡也看好高雄發展，直言現在是高雄房價的谷底，但也是一個新的起漲點，未來會在高雄持續看地，找適合基地推案。

台商回流 激勵房價

屋比房屋總經理葉國華表示，近年台商回流設廠動作不斷，「科學園區發展」與「科技大廠進駐」題材引爆中南部房市，而高雄原本就是台商回流設廠的重點區，近5年高雄各區房價普遍都受到激勵，普遍都有1~2成以上的漲幅度。目前看來，高雄不僅蛋黃區房價有2~3字頭、豪宅產品4~6字頭，現在連蛋白區也逐漸站穩2字頭，現在連高雄傳統蛋殼區，如楠梓、橋頭、仁武等，也因台商回流設廠與科學園區發展題材，加上建商大量推案，導致房價快速上揚，1字頭房價也有快消失的趨勢，估計各科技大廠若真能落實在高雄的投資計畫，也許未來高雄1字頭的房價也將消失不見。

(時報資訊)

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