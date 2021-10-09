財政部昨日公布9月進出口貿易情形，出口金額上衝396.5億美元，續創單月新高，年增率達到29.2％，連續15個月正成長。財政部統計處處長蔡美娜預估，10月有機會突破400億美元，年增率21％至25％。
蔡美娜分析，9月雖然面臨全球疫情和美中貿易戰、中國大陸限電措施以及工作天數較去年同期減少2天因素；惟國際經濟持續改善、原物料價格維持高檔，科技創新及數位轉型加速推展，消費性電子新品推出，以及旺季備貨及晶片出口漲價等帶動下，單月出口金額再創新高紀錄；累計前9月出口金額達到3240.7億美元，年增率30.7％，也創歷史同期新高。
就出口貨品來看，11類貨品已經出現分歧，電子零組件、基本金屬及其製品、資通與視聽產品出口值創單月的新高；礦產品、化學品也因為國際原油價格走高，買氣增溫而出口表現同樣亮眼。
值得注意的是，光學器材出口受到鏡頭出貨更為疲弱，加上面板價格鬆動，年增率敬陪末座，廠商群創更首度鬆口9月產能動能調整、安排歲修，為面板市況轉弱的前兆。
主要出口市場來看，9月對中國大陸與香港、美國、日本等出口值攀升至單月最高，對於陸港更是連續20個月正成長。
展望後勢，蔡美娜認為，從產業來看，雖然記憶體有轉緩趨勢，光學器材前景也出現雜音，但晶圓代工產能仍然吃緊，基本金屬、塑化等產品動能依舊強勁，看好10月出口將年增21％至25％，有機會突破400億美元。
至於中國大陸的限電措施，蔡美娜認為，對於台灣的廠商有正面、負面的因素，對於出口的影響還要再觀察一段時間。
(時報資訊)
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