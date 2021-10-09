勞動部的《最低工資法》草案已送進行政院躺了3年多，雖然內容與現行的「基本工資審議辦法」架構相差無幾，但草案規定「審議會應於每年第三季召開會議，審議最低工資」，相較現行的基本工資審議辦法僅規範「基本工資審議委員會原則於每年第三季進行審議」，強度高了不少。唯有盡速通過修法，才不會重演基本工資多年未調整的惡夢。
雖然最低工資法草案與基本工資審議辦法架構相仿，但其中的研究小組也要針對每年調漲時提出研究，讓審議委員得以此為基礎討論，也才不再淪為外界批評的「喊價」。
我國在1997至2007年基本工資長期凍漲，一直到前勞委會主委王如玄任內修正基本工資審議辦法，才幾乎年年召開，但也曾決議調整基本工資後，被行政院以要達成某些門檻才能調整，而遭詬病效果不彰。
蔡英文總統在競選首任期間也把《最低工資法》當做政見，勞動部因而擬定草案並在2018年送進行政院，期間一度傳出是行政院不滿條文內容而遭擱置。
但近期勞動部長許銘春指出是勞資雙方對參採指標談不攏，因而廣泛蒐集意見，但包括執政黨、在野黨等都有提出最低工資法草案，顯現各界對此法的訂定有共識也有意見，為何不可以送進立院後再討論呢？
蘇揆去年年底在立法院曾答覆立委指出，會朝下會期送立法院審議這個方向努力，但都已經過了將近一年的時間，攸關200多萬名勞工生活保障的最低工資法何時才能通過？難道又要等到一年一度的勞動節才能收到政府的「大禮」嗎？
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：