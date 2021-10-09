基本工資月薪時薪調漲逾5％，工商業者表示「含淚接受」，恐讓企業減少僱人，呼籲政府把勞健保雇主負擔從7成調降為6成。

工商協進會理事長林伯豐怒批政府不知民間疾苦，還有30萬家紓困企業，不少勞工還在無薪假，此舉將會影響企業投資意願，對國家來講是負面的。

他喊話降低企業勞健保費用負擔，僱主負擔比例應該由7：2：1調整為6：2：2。而對受創產業補貼，如果調漲5.21％，那就應補貼受創產業5.21％。

林伯豐強調，政府要改善薪資環境，應該從培育人才做起，改善產學落差，人才具有專業和技能企業甚至還高薪聘用，而不是以基本工資的方式強制調整。

商總主席賴正鎰則表示，基本工資調高5.21％，確實對於企業增加不少的成本，但是既然已經決定了，只能「含淚接受」。雖然目前還有許多產業，如內需產業、中小企業受傷是最嚴重的，但相信他們可以找到節省成本的方法，不一定就此會調整人員配置或者裁員。

商總理事長許舒博認為，受創產業提高工資後，會依照實際營業狀況聘請員工，假如景氣無法恢復到過去的榮景，企業也只能減少聘用，甚至讓更多勞工實施無薪假、薪水減半等方式因應。

好消息是勞動部昨天公布的無薪假人數，相較上周減少838家、1萬1505人，主要減少為住宿及餐飲業及批發零售業。全國三級警戒期間無薪假人數一度增加超過5萬人。勞動部表示，推估是因為疫情趨緩、振興券發放等效應，預期會越來越好。

(時報資訊)