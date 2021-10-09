明年基本工資調高為2萬5250元，時薪也從160元調整至168元，台灣勞工陣線認為，今年整體經濟表現佳，基本工資應有更大幅度的增長，彌補去年被低估的調整幅度。然而正本清源之道，是盡速完成《最低工資法》立法，讓未來的基本工資調整更加制度化。

台灣勞工陣線表示，雖然調整數字與期待有落差，但基本工資連6年調整，不只沒有出現反對者擔憂的勞工失業、企業出走問題，反而讓經濟更加活絡。

勞陣也重申，蔡英文總統曾於2016年承諾的《最低工資法》立法，行政院至今仍未將版本函送立法院審議，要求行政院盡速完成審查，讓未來最低工資的調整更透合理與公平。

政治大學勞工研究所教授成之約認為，這次5.21％的調幅不讓人意外，是可預測行為模式。儘管去年因疫情只有微調，但疫情以前，好幾次都是5％或將近5％的調整，「5」已經變成參考指標。

成之約表示，目前經濟產業成K型發展，在製造業與工業的帶動，GDP達到5％、6％的水準，但商業、服務業衝擊仍嚴重，主管機關應該有看到這樣發展，因此承諾薪資配套補貼。

(時報資訊)