基本工資連六漲，月薪與時薪漲了5.21％與5％；由於恰逢原物料拉抬國內物價，人力專家憂心，「外食費」將跟漲，每回變動5元、10元，就大於薪資增幅，若實質購買力沒有增加，勞、資雙方可能雙輸，政府美意白忙一場。

不過對成本增加、工資上漲，是否轉嫁給消費者？台灣省烹飪商業同業公會聯合會理事長王忠川說「沒有客人怎麼轉嫁」。現在訂桌甚至都不到以前1、2成，有時候還會取消訂桌，其他同業還在停業中；他認為是否可以轉嫁，還要再觀察一段間。

但王忠川表示，對餐飲業者來說像是海鮮等如果要空運價格也上漲，進價就已經漲雙倍了，現在還要調漲基本工資，成本壓力真的很大。

政大勞工所教授成之約表示，領基本工資的員工，以服務業人數或占比最高，如餐飲、保全、超商等。對企業來說，不只每月人事成本墊高，法定福利成本支出也增加，企業為了消化成本，最直接的方式就是「調漲售價」、「轉嫁給消費者」，以減緩成本上升的壓力。

主計總處最新統計顯示，9月CPI年增率2.63％，創近8年半新高；人資專家楊宗斌提醒，若基本工資調高，店家將把人事成本轉嫁給顧客，像民眾常買的便當、手搖飲料、蚵仔麵線等，每回變動5元、10元，都大於這次約5％的薪資增幅，政府應謹慎評估中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業，若民眾實質購買力沒有增加，最終可能落得勞、資雙輸的局面。

(時報資訊)