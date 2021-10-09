明年基本工資將調漲5.21％，是蔡英文總統上任以來最高漲幅，但對受疫情衝擊的內需產業更是雪上加霜，政府接下來將啟動對受衝擊產業補貼政策。勞動部長許銘春昨表示會在10月底提出，經濟部已確定連假後就召集商業服務業與中小企業業者溝通，趕在本月底提出補貼措施。

先前傳出補貼方案為針對調漲的時薪、月薪，提供3成到5成補助。但經濟部說還要研商，確切幅度未定。

許銘春表示，針對月薪、時薪勞工補貼，僅是受疫情影響的產業，預計下周開會討論，補貼財源則未說死。但據了解，補貼經費確定由勞動部負責，來源應該是就業安定基金，經濟部則是負責與各產業業者溝通，研擬補貼措施。

連假後 將邀業者溝通

對此經濟部指出，等雙十連假後，就會找商總、中小企業協會等商業服務業來討論，另外影藝產業、運動事業另有文化部、教育部等主管機關，需有跨部會協商。

與業者對話首先是要了解各產業受疫情衝擊程度，然後再據以敲定合理的補貼幅度。可是官員強調，因為五倍券已上路，所以也要看消費復甦狀況而定，並不只是看疫情警戒期間，如此受補貼行業未必有想像中多。

先前傳出補貼方案，是對疫情受困的行業，提供原薪資與調漲後薪資間差距補貼，幅度約3成到5成。以時薪為例，這次調漲8元，每名員工就補助3到4元。條件必須是基本工資實施前就被聘僱才算，期限預計半年。

政府喊配套 商總緊盯

對於政府要提配套減低業者衝擊，商總理事長許舒博昨放話；「我會盯著看配套是什麼」。根據商總統計，現在還在重災區的產業包含餐飲業、觀光旅遊業、遊覽車等高達30多個產業。

李育家更提出具體建議，基本工資是調漲5.21％，軍公教則預計要加薪3％，超過軍公教加薪的幅度就由政府補貼。此外因調整基本工資而增加的勞健保費用，也希望政府可以予以補貼，估計超過30萬家都需要政府幫忙。

2007曾補貼 成效不佳

補貼薪資已有先例，2007年時曾因時薪從66元調整至95元補貼過一次，但成效並不好，僅有2889人受惠。勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌說，當年對速食店、飲料店、賣場、百貨公司等業者提供每小時10元補貼，但因需求不高，僅2889人受惠，是由就業安定基金補貼684萬5070元。

(時報資訊)