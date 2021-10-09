基本工資確定調漲！審議委員會昨天拍板，從明年1月1日起，基本工資由現行2萬4000元調至2萬5250元，調幅約為5.21％，為蔡英文總統上任以來最高；而每小時基本工資則由現行160元調至168元，調幅約5％，預計有約245.39萬名勞工受惠，調整案將由勞動部陳報行政院核定。
明年1月實施 245萬勞工受惠
針對明年基本工資調漲，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌日前已指示，會依此原則核定基本工資調整案；另外，軍公教調薪部分，將以此政策方向來研處，定案後會適時對外說明，軍公教明年調薪有望。
蔡英文總統則在臉書表示，這是國慶連假前的重要消息，基本工資在其任內以來，連續6年調漲；基本工資已經從2萬0008元調漲為2萬5250元，時薪也一路從120元調漲為168元，相信許多打工族，都會非常有感。「面對疫情挑戰，我們的經濟仍能維持成長，這要歸功於每一位國人共同的努力」。
總統PO文 強調任內連6年調升
根據勞動部預估，此次調整後，預計將有194.28萬名月薪勞工受惠，包括本國勞工146.74萬人、移工47.54萬人，時薪勞工則有51.11萬名本國勞工受惠；預計每年勞、資及政府分將在勞保、就保、健保及勞退等部分，分別增加15.34億元、234.02億元及13.68億元負擔。
昨日在審議會議中討論時，勞方原本堅持10％調幅，後來降至消費者物價指數（CPI）與國內生產毛額（GDP）合計的7.88％調幅，資方則從凍漲至1％、3％皆有人提議，最後經學者建議以GDP預估成長率5.88％乘以2／3及加計CPI計算後得出5.21％，最後再取整數確認月薪為2萬5250元，而時薪也調整5.21％後經四捨五入得出168元。
調幅未達10% 勞團喊勉予接受
會中一度有委員建議月薪及時薪漲幅脫鉤，但最後認為會有假時薪、假月薪勞工而做罷。至於外界關切的配套措施，會中政府代表並未具體提出方案。
「只能勉予接受調幅」，基本工資審議會勞方委員、全國產業總工會前理事長莊爵安表示，此次調幅未達勞團期待的10％調幅，也未達經濟成長率5.88％與CPI合計的7.88％底限，會中政府代表雖然提及會補貼受創嚴重的產業及勞工，但召開審議會時並未提出，雖然基本工資明年1月才調整，仍應盡速提出措施。
移工成本增至少66億 資方不滿
基本工資審議會資方委員、工總常務理事何語則認為，「產業反對這樣的調法」，GDP成長率計算有問題，實質GDP成長率頂多4％左右，基本工資上漲也對產業負擔影響大，光是移工就增加66至70億元成本。
勞動部部長許銘春表示，此次基本工資調漲，經多階段充分交換意見，且綜合考量整體社會經濟情勢，政府代表除表達基本工資應作適當調整意見外，也允諾對疫情受創嚴重產業，提供配套措施。
許銘春進一步指出，基本工資時薪從蔡英文總統上任前的2萬0008元提升到2萬5250元，調幅約達26.2％，時薪則調整至168元，調幅共達40％，對於所提配套措施建議，政府將妥為研議，以協助受疫情衝擊的產業，度過難關。
(時報資訊)
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