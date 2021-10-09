美國債務上限僵局未解，大陸恒大問題仍在且限電政策影響重大，衝擊台廠9月、10月的營收表現，並影響全球供應鏈的正常運作。考量國際股市震盪加劇，整體短中期均線呈現空頭排列，即使短線跌深反彈仍須保守因應，建議採取低接布局策略，以業績較佳的晶圓代工、矽智財、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股，投資人可挑選上述產業中的優質個股布局認購權證。

新冠用藥的好消息激勵美股短線轉強，然而仍有重重難關尚待解決。首先聯準會官員改變先前樂觀態度指出通膨問題比預期嚴重，使得貨幣政策調整箭在弦上。此外，美國債務上限懸而未決、拜登3.5兆美元法案的規模及加稅議題，兩黨角力且民主黨內鬨下，增添市場不確定性。而且經濟成長放緩疑慮促使機構對第三季企業獲利小幅下修，美股呈現震盪。

近期塑化產品報價呈現普遍上揚格局，大陸加強能耗雙控，煤炭及電石價格大漲，電石法PVC成本上揚，推高電石法及乙烯法PVC價格，加上庫存低檔，回補庫存買盤浮現，整體PVC供需格局偏緊。加上美國總統拜登推出的基礎建設刺激方案，新興市場包括大陸、印度等地區的基礎建設推動，都將提振PVC需求，有利中長期PVC供需格局改善。

在美股部分，受惠低基期與經濟復甦，整體獲利保持穩健成長。Factset預期標普500第三季每股獲利年增率長27.6％，較9月3日預估28.1％小幅下修，11個類股獲利年增率多數正成長，預期原材料類、工業類獲利成長居前，公用事業類最為疲弱。

美股原材料部分，受惠報價上漲，多數企業獲利強勁成長。原物料類股整體獲利年增率強勁成長，如銅、鋼鐵、商品化工等企業的獲利年增率預期可達到三位數；肥料、工業氣體、特殊化學品、建築材料等，亦可見到獲利保持個位數至雙位數穩健成長。

(時報資訊)