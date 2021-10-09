2021臺北國際龍舟錦標賽於10月9日至10日舉辦，今年共有152支隊伍參賽。臺北市政府體育局日前在大佳河濱公園大直橋下為賽前的舵手研習營舉辦結業式，由體育局李再立局長親自頒發結業證書及並與學員合照。

為期三周二梯次的「舵手研習營」於10月3日完成結訓，共有88人參加每梯次三天的課程學習，最後大家皆順利完成受訓領取結業證書。李再立局長在結訓最後特別為現場學員加油勉勵，舵手是龍舟最重要的靈魂人物，在龍舟競賽當中扮演控制行進方向最重要的角色，足以左右比賽成敗與整艘船的安全，希望透過舵手研習營的訓練，能協助參賽隊伍的舵手們學習同時保持龍舟在快速行進間的平穩，並控制船身穩定、減少阻力，與槳手密切配合控制行進方向，協助帶領隊伍爭取今年比賽最好成績。

欲獲取賽事資訊可至「臺北國際龍舟賽」活動官網或「臺北國際龍舟錦標賽」FB網站查詢。

(時報資訊)