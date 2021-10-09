手工沙發領導品牌坐又銘，以「北歐生活再發現」為主題， 發表秋季三款全新設計藝術高背式沙發，匠心工藝結合實用機能，讓舒適與質感融合得恰到好處，展現獨特的生活態度、富含魅力的時尚風格。

坐又銘副總經理林文星表示，家具應該帶來優雅的生活，滿足全家人實用與精神層面的需求，沙發設計要理性簡約，不能失去原有初衷的功能，外型線條要漂亮，符合人體工學的舒適，回歸家庭的設計精神，才能將沙發設計得友善而且功能性十足，讓家人們細說著生活故事，讓家留下更溫暖的回憶。

坐又銘此次發表的新品，有維恩L型沙發、維娜藝術搖椅、邦妮藝術搖椅三款高背式沙發。維恩L型沙發，座椅寬敞背墊厚實，設計穩重大方結構渾然一體，貼心的長滑軌設計，讓背墊擁有更舒適傾斜角度，雅緻的北歐造型設計，適合多數人喜愛的簡約居家空間。

坐又銘秋季北歐設計款新品資訊可至門市參觀體驗，產品訊息可上官網（https://www.zuoyominsofa.com）查詢，客服專線：0800-046-301。

(時報資訊)