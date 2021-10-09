大田精密（8924）9月份合併營收8.14億元（較上月的7.67億元成長6％，如與去年同期的4.14億元比較，大幅成長97％，累積前三季（1-9月）合併營收為57.41億元，較去年同期的27.25億元，大幅成長111％。
大田公司9月單月營收（8.14億元）再度寫下今年營收新高，創下歷年9月史上新高，成功挑戰近16年以來的新高，為2005年12月以來單月最好的表現，也是大田營收歷史次高！第3季單季合併營收22.74億元，更創下大田單季歷史新高，可稱為是淡季不淡的最佳表現。
大田精密公司董事長李孔文表示，大田目前主要從事高爾夫球頭、球桿、球具及其他組件之研發、生產、製造、加工等業務，客戶皆為世界知名品牌，具有社交距離的戶外活動即成為人們防疫新生活的熱門選項。
打高爾夫球活動向來被視為是安全又健康的戶外活動，又有類出國的感覺，打球人口因而出現結構性改變，人數逆勢成長，各大高爾夫巡迴賽事陸續復賽，帶動需求，美日歐高爾夫消費市場的買氣大增，又在高爾夫傳統旺季的多重助攻下，供不應求，至今高爾夫產業前景十分亮眼可期。
大田位於江西贛州係採水力發電系統，生產未受限電影響，一切順利。高爾夫產業前景持續看好，期望第四季能再創歷史新高，展望未來大田公司業績應有更好的表現，值得持續長期關注。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：