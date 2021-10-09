大田精密（8924）9月份合併營收8.14億元（較上月的7.67億元成長6％，如與去年同期的4.14億元比較，大幅成長97％，累積前三季（1-9月）合併營收為57.41億元，較去年同期的27.25億元，大幅成長111％。

大田公司9月單月營收（8.14億元）再度寫下今年營收新高，創下歷年9月史上新高，成功挑戰近16年以來的新高，為2005年12月以來單月最好的表現，也是大田營收歷史次高！第3季單季合併營收22.74億元，更創下大田單季歷史新高，可稱為是淡季不淡的最佳表現。

大田精密公司董事長李孔文表示，大田目前主要從事高爾夫球頭、球桿、球具及其他組件之研發、生產、製造、加工等業務，客戶皆為世界知名品牌，具有社交距離的戶外活動即成為人們防疫新生活的熱門選項。

打高爾夫球活動向來被視為是安全又健康的戶外活動，又有類出國的感覺，打球人口因而出現結構性改變，人數逆勢成長，各大高爾夫巡迴賽事陸續復賽，帶動需求，美日歐高爾夫消費市場的買氣大增，又在高爾夫傳統旺季的多重助攻下，供不應求，至今高爾夫產業前景十分亮眼可期。

大田位於江西贛州係採水力發電系統，生產未受限電影響，一切順利。高爾夫產業前景持續看好，期望第四季能再創歷史新高，展望未來大田公司業績應有更好的表現，值得持續長期關注。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意