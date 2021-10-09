零售通路跨界複合店型不僅從超商、超市拓展，藥妝店連鎖亦積極轉型複合店，日本Tomod’s特美事繼與美廉社結合之後，新開石牌店首度引進山崎麵包與生鮮冷凍食品；統一康是美則以「生活的店」為定位，首次結合「統一Cophi」頂級咖啡，詮釋優質生活。
康是美門市深耕市場達成400店里程碑之後，在小型精品百貨基礎下，以「生活的店」為定位，首次結合「統一Cophi」頂級咖啡，使用白色大理石紋揉合黑色、金色設計，搭配Cophi品牌造型燈飾，座位區也精心選色搭配，體現Cophi對於咖啡品質的講究，消費者則能以優質價格輕鬆品嚐職人嚴選的頂級藝伎咖啡。
而Cophi精品優質咖啡更藉此一新館同步特調全球知名藝伎級咖啡美學，店內同時規劃多樣化生活提案，包括設置統一企業暢銷15大品牌專區，引進超過5,000品項的日本雜貨小物、棉織商品、居家收納，以多種均一價販售，更結合國際名品香水、頂級美髮專區、各國進口零食、時尚小家電等，引領消費者進入優質生活。
疫後宅經濟發燒，Tomod’s特美事全台第一家進駐社區的超市型藥妝店誕生，因為離家進，首次開賣米、蛋、咖啡，日用食品與保健商品，全店上萬支品項，日用食品與保健商品就占一半，堪稱社區最齊全，打造社區中的複合型百貨。
Tomod’s特美事超市型藥妝店選址在北投商圈，鄰近台北榮民總醫院與裕民一路夜市商圈，周邊連鎖零售業、藥局、美妝林立，Tomod’s特美事距離捷運石牌站約300公尺，步行約5分鐘，更鄰近社區，是消費者回家的必經之路，故規劃增加食品及日雜分類商品，如衣物清潔、廚房清潔及用品、紙製品及芳香小物。
為滿足強化社區客群的需求，提供居民每日所需，Tomod’s特美事北投石牌店，食品品項就占所有商品四分之一，店內引進鮮奶、豆漿及麵包等品項，首度與日本知名麵包品牌山崎麵包Yamazaki合作，特別挑選民眾喜愛的吐司、蛋糕、餅乾等10款烘焙商品，強化回家前的一站購足，也為Tomod’s特美事來台即將10周年設下里程碑。
(時報資訊)
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