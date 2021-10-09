太平區「新高國小」是台中市第一所CLIL公立雙語小學。圖／曾麗芳 台中市14期、11期重劃區周邊雙語資源多，如馬禮遜美國學校、仁美國小。圖／曾麗芳 在全球化影響下，具雙語教學的明星學區成為大熱門，尤其入學門檻要求提供「居住事實」的相關證明，學校也會不定時派人查訪，家長積極超前布局，甚至出生前就搶先卡位設籍，包括太平區新高國小、潭子區頭家國小、北屯區葳格國小周邊的學區宅，房價應聲上漲。

根據教育部統計處資料指出，台中市有過半行政區小學生人數在三年內頻頻減少，僅少數地區能維持或增長，其中太平區近四年來小學生人數成長至9,842人，出現6.4％增幅。

其中，以太平新光重劃區新設立的「新高國小」最受矚目，是台中市第一所CLIL公立雙語小學，將美語融入各領域課程，能自然無壓力的提升英語的實際生活應用及國際觀，第一屆招生就出現人數爆滿，需啟動二期擴校計畫。

「新高國小」吸引大量自住家庭搶進，周邊新案去化速度驚人。區內指標新案「陞霖執美」緊鄰新高國小學區，深受新婚夫妻、小家庭喜愛，一期「陞霖太美」推出半年火速完銷；二期「陞霖執美」將「雙語宅」概念再延伸，未來社區會舉辦美語夏令營，社區閱覽室也會擺放喬登美語教材。

不只具備地理位置和軟服務優勢，「陞霖執美」簽約禮可選擇喬登美語電子教材，在家和學校都能享有雙語學習環境。陞霖地產董事長邱紹軒強調，他希望美語不只是黑板上的字母，而是融入生活。

「陞霖執美」全案規畫24～36坪，均為二至三房產品，每坪開價30萬元，集結雙語學區、千坪綠覆、暖心公設及品牌售後服務等優勢，讓「陞霖執美」備受首購、換屋族青睞，9月底動工，預計2024年完工交屋。

此外，潭子區「頭家國小」是台中知名雙語小學，區內還有私立華盛頓雙語小學，近年受惠交通題材加持，大量人口挹注潭子區，房價已站穩3字頭，吸引知名建商插旗。如久樘新案「久樘臻悅」，寶璽機構旗下睿嚮建設首案「睿嚮大涵」等。

鄰近潭子區的北屯區11期重劃區，區內「仁美國小」以小班制雙語教學聞名，周邊房市同樣暢旺，928檔期開賣的「龍寶愛臻邸」，每坪成交均價站上5字頭，創區域新高價。

台中北屯區雙語學校以私校居多，家長們考量往後接送方便、通勤時間等因素，爭相搶在學校周邊置產。如正對葳格國際學校的「惠宇和樂」案，創下三天完銷佳績；而14期重劃區不僅鄰近11期「仁美國小」，區內更有「馬禮遜美國學校」、「明道普霖斯頓小學」等明星私校，新案開價地板價已站上45萬元，品牌建商推案則飆上6字頭。

(時報資訊)