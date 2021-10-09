實質利差收斂扭轉美元跌勢 美國聯準會主席鮑爾於9月分利率會議時表示，最快可能在11月FOMC會議宣布啟動縮減量化寬鬆，市場普遍預期年底前聯準會將啟動縮減量化寬鬆，預估以每個月縮減150億美元（100億美國公債以及50億抵押擔保債券）的速度，到2022年中左右，結束這一輪每個月1,200億美元規模的量化寬鬆措施。決策官員們也將升息時程的預估從2023年年中提前到了2022年底，雖然聯準會下修了美國今年GDP成長率，且上調通膨以及失業率預估；但也重申對於美國經濟前景保持樂觀，同時上調2022～23年GDP成長預測值高於長期趨勢。

渣打銀行財富管理團隊分析，美國經濟復甦態勢可望延續更長一段時間；然而，短中期受到新冠肺炎Delta變種病毒的干擾，以及美國政府失業補助金等財政刺激措施退場的背景下，聯準會緊縮的步伐應該不會太躁進。類似2013年中所發生的「縮減恐慌（Taper Tantrum）」，很有可能已經在今年2月、5月兩次市場修正時大致反應完畢。然而，近期市場多空紛雜、波動加劇，美債殖利率重回升勢，實質利差收斂扭轉美元跌勢（見圖）。

利空匯聚 錢進美元避險

歷史數據顯示，每年的8月到10月金融市場通常有季節性疲弱，今年又疊加聯準會收水、美國債務上限紛擾、Delta變種病毒襲擊、中國監管趨嚴和房地產債務問題，以及國際能源價格大漲引發通膨疑慮等因素，都進一步帶動美元避險需求，也讓「美元微笑曲線」來到右端回升，也就是當美國經濟表現相對亮眼，帶領全球經濟復甦，同時聯準會進入緊縮周期之際美國公債殖利率攀升，對其它經濟體帶來資金壓力，促使投資人轉向美元資產，支撐美元上揚的情況，但上述的市場風險因素其影響預期將逐漸趨緩。

渣打財富管理團隊密切觀察影響通膨預期最主要的因素：能源；預估在年底前OPEC+產油國組織很可能增產，冬季用油庫存建立暫告一段落，以及大型煉油廠歲修排程的情況下，能源供需將更趨於平衡，有助於緩解市場對於通膨的擔憂。國際貨幣基金（IMF）10月6日表示，全球通膨應該在今年秋季見頂：已開發國家的通膨率將在2021年秋季達到3.6％的高峰，並在2022年中降至約2％，而新興市場的通膨率則將達到6.8％的高點，隨後在明年降至4％左右。

歐元、日圓中長期不看淡

根據上一次聯準會在2014年1月到10月期間縮減量化寬鬆的經驗，美元走勢呈現橫盤震盪，一方面由於美元流動性在此時期仍保持充沛，另一方面，也必須考量其它主要央行提前採取行動，以因應聯準會縮表升息的發展。渣打財富管理團隊預期，美元指數可能在第四季前期震盪偏強，有機會挑戰95點上方；不過，目前美國仍處於實質負利率的環境，此外，全球主要央行也普遍進入緊縮政策的步伐當中，例如挪威央行9月23日終結零利率成為成熟市場第一個升息的國家，紐西蘭央行也在10月6日調高利率，預期後續英國央行、加拿大央行很可能也將比聯準會更早升息，這有可能抑制美元不至於大幅單獨走升。

預期年底前美元指數多數時間，可能會落在91～95點區間橫盤，短線上其它主要貨幣較難有表現的空間。中長期而言，美國、歐元區和日本的財政刺激料將支持全球經濟復甦，有助於提振市場風險偏好；此外，儘管投資人對於歐洲央行和日本央行政策變化的預期較低，但即使是意外的溫和鷹派，也可能對匯率產生強烈影響，歐元、日圓中長線走勢不看淡。中國方面，監管不確定性和經濟再平衡是目前的憂慮，預期官方將推出一系列政策組合，來穩住下滑的經濟情勢，預計美元兌人民幣在6.45左右狹幅震盪。

(時報資訊)