企業要照顧員工退休福利，在信託業務上已可雙路並進，員工持股信託和員工福利儲蓄信託，均為可行之路，也讓員工有更多比較和選擇的機會，員工持股信託最大的好處就是等於是行方為員工加薪，並且讓員工藉由增持自家的股票，而更有向心力。

但員工福儲信託，則是給予員工在買自家股票之外，其他的理財選項，在選項上可說更加多樣化，後續也大有成長潛力。

而員工對於這兩種選項的看法如何？對於公股銀行而言，大部分還是偏向選擇傳統的員工持股信託，就以一銀為例，一銀指出，倘若以2020年底數字來看，一銀參加員工信託的人數，共計有7,400多人，占比大約94％，其中，參加人數選擇「儲蓄」信託共646人，占比約8.7％，選擇「持股」信託共6,783人，占比91.3％，仍占絕大多數。

不過在企業群之中，選擇員工福儲信託的正在增加當中，例如，以中信銀月前的統計數據，今年光是上市櫃公司的員工福儲信託與中信銀的合作案，就已較去年同期成長約160％，可見得愈來愈多的企業和員工，對於員工福儲信託有興趣，看好能構築員工的退休福利防護網。

為了對業界帶動示範效果，連信託公會都出面開辦對自家員工的員工福儲信託，合作對象即為中信銀，根據信託公會和中信銀的合作架構，是由信託公會員工提撥自提金及公會提供的獎勵金，共同存入中國信託受託信託財產專戶，而且還會委任投信業者擔任投資顧問，依照積極、穩健及保守等三種風險屬性，來選擇適合自己風險屬性的投資標的。

由於這套架構等於是由受託銀行，進而為委託人找投資顧問作理財規劃，有其專業性，因此信託公會的員工也非常捧場，信託公會即指出，近八成信託公會員工自提金額超過獎勵金額，即可看出員工興緻高昂。

(時報資訊)