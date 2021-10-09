員工持股信託這股風潮今年以來愈燒愈旺，銀行業者不分公民營，除了多家銀行在二、三年前就開始實施員工持股信託之外，今年以來也協助更多的上市櫃公司加入員工持股信託的行列，而現在有別於過去的員工持股信託，現在業者以更創新的模式，開放讓員工能並行「福儲信託」和「持股信託」，空間更大之外也更有助於累積財富，照顧員工退休之後的生活。

其中，尤以一銀在9月出任陽明海運的受託銀行，最受到矚目。

新冠疫情推升海運貨櫃需求來到前所未見的熱潮，陽明海運也因而大發利市，使得陽明海運承作，9月份陽明海運正式與一銀簽下「員工福利儲蓄和持股信託」合約，未來陽明海運的員工可同時選擇購買公司股票、績優基金及定存儲蓄，並由第一銀行擔任信託銀行，用以累積財富，使員工未來的生活獲得較佳保障。

除了陽明海運，目前一銀已為數十家企業作為員工持股信託的受託銀行。

對此一銀進而說明，有別於一般員工福利信託，僅能「員工持股信託」或「員工儲蓄信託」二擇一，這次和陽明所簽署的信託契約，可說開業界之先，開放讓企業員工可以同時選擇員工持股信託及員工儲蓄信託，透過定期定額分散投資風險，長期儲蓄為自己累積一筆退休基金。

金融圈人士則認為，一銀與陽明海運合作的這種新型員工持股信託，不論是以陽明海運目前的獲利，和創新的模式，在業界都具有高度的代表性。 如今擁有2,000名員工的陽明海運已和萬海、長榮並列為台灣的「貨櫃三雄」，也是台灣第二大、全球第九大海運公司，早自1999年陽明即成立員工持股信託，鼓勵員工購買公司股票，本次加碼開辦員工福利儲蓄信託，也為員工除了購買自家股票之外，有其他的理財空間包括儲蓄、購買績優基金等等，不會因為受限於員工持股信託而只能加碼自家公司的股票。

一銀則指出，自家的「員工儲蓄暨員工持股信託」早在2019年就已開辦，開辦至今約95％的員工，約7,000人已加入，同時今年還更進一步進行系統升級，推出了「手機版」的員工儲蓄信託，也能讓企業客戶員工在儲蓄信託投資操作上更加便利。

除了一銀之外，彰銀亦和研發多項空調環保節能專利的「鉅鑫空調」員工福儲委員會，簽訂員工福利儲蓄信託契約，量身規劃信託方案，作法上由鉅鑫空調定期提撥員工獎勵金於彰銀信託帳戶，並由彰銀專業信託團隊管理運用帳戶資金，替員工補強退休金的準備，也更能照顧員工的退休生活。

對此彰銀則形容，「員工福儲信託」可說是企業客戶強化員工退休金第三層支柱，彰銀目前加強和企業戶之間的員工持股信託合作，是由總行專業信託團隊與前線分行聯手合作，再為企業客戶量身規劃員工福利信託方案，如此更能創造企業、員工、銀行三贏。

(時報資訊)