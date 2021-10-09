記憶體大廠南亞科（2408）8日召開法說會並公告第三季自結財報，稅後淨利達75.26億元，累計前三季獲利為163.94億元、年成長142.4％。針對法人圈頻頻看衰記憶體產業，甚至直言將進入寒冬，南亞科總經理李培瑛持不同看法，認為確實將進入短期修正，幅度也不會太深，對產業後續仍抱持樂觀看法。

　南亞科公告第三季財報，單季合併營收為238.37億元、季增5.3％，DRAM平均售價季增約20％，銷售量較第二季減少10～15％左右水準，其中新台幣升值造成匯兌不利影響營收0.6％，毛利率49.2％、季增6.9個百分點，稅後淨利為75.26億元，每股淨利為2.44元。

　累計2021年前三季營收為642.05億元、年增38.9％，平均毛利率41.2％、年成長14.3個百分點，稅後淨利為163.93億元、年成長142.4％，每股淨利5.31元。

　對於後續營運展望，李培瑛認為，原先認為第四季DRAM市況可望微幅上漲或持平，不過目前由於DRAM現貨及Chromebook需求相對先前較差，加上消費性及伺服器等市場需要注意短料影響，因此預期2021年第四季DRAM市況將會出現短期修正，價格亦會微幅下滑，且狀況將會延續到2022年第一季。

(時報資訊)

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