不甩PC市場雜音紛擾，雙A品牌廠9月營收表現依然強勢，雖宏碁（2353）受限筆電料件缺口相對嚴峻、壓抑出貨，不過9月仍來到2021年單月營收次高水位，單季亦站7年來次高。華碩（2357）除PC業務續揚，加上還有來自價量齊揚的顯卡業務挹注，9月不僅衝上14年來單月營收新高，單季營收更一舉刷新歷史高點。
兩業者對於PC產業前景亦皆看好，樂觀預期商用PC需求將在企業陸續開放返回辦公室，及Windows 11逐步帶動的升級潮下增溫，同時來自電競市場的需求亦將持續增溫，華碩於第三季推出旗下商務暨創作者系列的全線新品後，宏碁也將於13日舉行下半年度的[email protected]全球新品發表會，為2022年營運動能備戰。
儘管看好整體PC市場需求仍大於供給，但供應鏈缺料、國際物流缺櫃等問題，亦持續帶來挑戰。在產能、出貨受到限制下，宏碁9月合併營收279.28億元，雖月增3.06％，但較2020年同期減少5.36％。累計第三季合併營收811.34億元，季增1.7％、年增1.34％，並為2015年來單季次高。
宏碁表示，2021年來PC核心事業維穩成長走勢，包括電競筆電、電競桌機及電競顯示器暨周邊等電競業務，以及從Chromebook、商用筆電、桌上型電腦到顯示器等產品線營收，至9月為止、皆有雙位數的年增幅。
其中，受惠疫情下居家／遠距辦公及線上學習需求，拉抬宏碁在Chromebook及商用筆電的累計營收表現，更有超過四成以上的年成長力道。
累計宏碁前九個月合併營收為2,324.68億元，年增19.5％，續站2015年來同期高點。
華碩原預期第三季板卡業務將較前季走弱，不過在受惠整體顯卡零組件供貨逐月好轉、價格亦有所調漲下，大幅提升營收貢獻度，加上PC業務維穩季增、年增腳步，拉抬華碩單季集團營收及品牌營收亦逐月走升，9月更分別以逾560億及532億元，刷新自2007年12月以來單月新高。另第三季集團及品牌營收亦同步創單季新高，分別達1,390.93億元及1,300.91億元。
華碩表示，在品牌營運維穩健康成長動能下，面對後市將持續與產業夥伴合作對應供給面的不確定性，穩健朝設定的成長目標邁進。
累計華碩前三季集團營收達3,833.36億元，品牌營收則為3,584.66億元，皆以超過三成的年增幅，同步站上14年來同期新高。
(時報資訊)
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