成衣廠冠星-KY（4439）業績報喜，9月營收8.3億元、年增44.51％，創歷史單月新高；第三季營收22.6億元、年增38.65％，也衝上同期新高。冠星表示，第四季雖進入傳統淡季，但在需求穩增長下，目前看來可望淡季不淡，且為反映原物料成本上漲，明年首季將調漲報價。

羽絨衣大廠廣越（4438）因主要產線在越南，受當地疫情影響，9月合併營收12.10億元，月減16.07％、年衰退34.04％。

由於冠星自有廠主要在柬埔寨，外包廠則在大陸廣東地區，且合作外包廠家數多，第三季營運因此較不受疫情和限電衝擊。

冠星目前訂單能見度已到2022上半年。冠星指出，疫情趨緩，品牌服飾廠對明年的展望都十分正向，手中主要客戶Adidas、GAP、Puma、NIKE等下單量預期都會有雙位數成長，因此對2022年的營運也是樂觀正面的。

冠星指出，第三季已反映物料上漲，陸續調漲產品價格。但在全球原物料仍持續上漲的趨勢下，為反映原物料上漲的壓力，目前正與客戶進行溝通，若順利，2022年首季還會再次調漲報價。

廣越越南各廠自10月4日起已分階段陸續復工，下周起將開始旺季出貨，廣越指出，10、11、12月將是2021年最旺的一季。

廣越總經理吳朝筆指出，目前廣越滿手訂單，客戶並未取消訂單、加上約旦廠及大陸廠出貨暢旺，主要客戶Adidas、VF、Patagonia、Nike、Under Armour及New Balance需求強勁，集團營運看旺第四季，全年毛利率可望較2020年提升。而目前客戶訂單能見度，滿到2022年第二季，屆時業績可望呈現高雙位數字成長。

(時報資訊)

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