高端疫苗（6547）受惠新冠疫苗持續出貨，9月營收5.2億元，創歷史單月次高，僅次於8月的7.28億元。由於高端先前曾對外說明，年底前應完成交貨500萬劑的合約義務，且近期多劑量包裝已可加入供貨，法人預估第四季將是高端今年營收高峰。

高端新冠疫苗於7月通過國內緊急使用許可（EUA）後，8月開始依採購合約交貨疾管署。衛福部網站公告，累計至9月底，高端疫苗封緘放行總數量約為160萬劑，占高端疫苗承諾交貨500萬劑的32％。據了解，高端因政府研發補助而同意免費回饋的20萬劑疫苗，也包含在9月的交貨中。

法人表示，由於國外新冠疫苗陸續到貨，國人選擇施打高端疫苗的比例有限，高端未來營收能否持續成長，將取決於疫苗外銷。

依先前公開資訊顯示，高端已在巴拉圭申請EUA，且歐盟EMA同意可申請進行第三期免疫橋接試驗，法人認為，加速國際認證以提升外銷比重，將是公司2022年營收成長的最大挑戰。

另外，國際上，目前已有印尼、紐西蘭、帛琉三個國家承認，只要施打兩劑高端疫苗，即可前往該國，為高端的國際認證添加助力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意