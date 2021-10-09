受美國課徵高比例反傾銷稅的影響，南港（2101）、泰豐（2102）9月營收大衰退。南港9月營收6.75億元、年減28.39％，泰豐9月的營收只剩9,893萬元、年減84.41％。南港、泰豐指出，將透過積極「去美化」，加強美國以外銷售表現，來降低反傾銷稅的衝擊。

美國為南港主力市場，營收占比約三～四成，南港被美課徵的反傾銷稅率為101.84％。南港指出，將加強美國以外銷售表現，增加中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地業務、推出電動車胎新品，希望能盡量抵銷損失。

隨全球電動車銷量上升，南港電動車輪胎銷售比重也增加，並研發多款新產品。南港指出，汽車市場的需求結構產生質變，SUV（運動休旅車）銷售比已逼近四成，且持續攀升，因此降噪海綿緊貼於輪胎內側的電動車胎、客製化花紋及規格的SUV胎，都是南港強攻的新產品，也會是成長力道較強的品項。

泰豐中壢廠產品輸美比率高達八成，此次被美國課徵的反傾銷稅率達84.75％。因應美國接單全面性衰退，泰豐積極提升歐洲、中南美及亞洲區等非美市場業務，發展海外代工合作模式來因應。其中美國訂單轉與海外代工廠合作生產，以逐步恢復對美供貨；另外，開發非乘用車（PCR）、輕卡車（LT）用的輪胎 ，如賽車競技輪胎等，來增加整體營運。

(時報資訊)

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