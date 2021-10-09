受美國課徵高比例反傾銷稅的影響，南港（2101）、泰豐（2102）9月營收大衰退。南港9月營收6.75億元、年減28.39％，泰豐9月的營收只剩9,893萬元、年減84.41％。南港、泰豐指出，將透過積極「去美化」，加強美國以外銷售表現，來降低反傾銷稅的衝擊。
美國為南港主力市場，營收占比約三～四成，南港被美課徵的反傾銷稅率為101.84％。南港指出，將加強美國以外銷售表現，增加中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地業務、推出電動車胎新品，希望能盡量抵銷損失。
隨全球電動車銷量上升，南港電動車輪胎銷售比重也增加，並研發多款新產品。南港指出，汽車市場的需求結構產生質變，SUV（運動休旅車）銷售比已逼近四成，且持續攀升，因此降噪海綿緊貼於輪胎內側的電動車胎、客製化花紋及規格的SUV胎，都是南港強攻的新產品，也會是成長力道較強的品項。
泰豐中壢廠產品輸美比率高達八成，此次被美國課徵的反傾銷稅率達84.75％。因應美國接單全面性衰退，泰豐積極提升歐洲、中南美及亞洲區等非美市場業務，發展海外代工合作模式來因應。其中美國訂單轉與海外代工廠合作生產，以逐步恢復對美供貨；另外，開發非乘用車（PCR）、輕卡車（LT）用的輪胎 ，如賽車競技輪胎等，來增加整體營運。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：