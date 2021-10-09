隨著疫情趨緩，零售通路包括全家（5903）、寶雅（5904）等受到疫情影響相對減少，9月營收表現亦逐步回復；其中全家9月合併營收68.7億元、年減4.21％，寶雅9月營收14.7億元，幾乎追平2020年同期水準。展望10月，有雙十連假與振興五倍券的商機，有望驅動零售通路業者業績轉正成長。
全家自結，9月合併營收68.7億元、年減4.21％，累計前九月合併營收620.05億元、年減2.56％。全家指出，整體營運仍遭疫情詭譎多變所影響，如月中突發幼兒園群聚事件，便利商店熟食區、內用區亦續受管制措施所限制，但進入10月，政府已陸續鬆綁相關政策，並輔以五倍券振興方案於國慶連假前上路，可望活絡整體消費市場、推升業績動能。
全家為衝人氣，9月推出兩波福袋卡、肖像集點活動，有效帶動買氣，各級學校開學後恢復實體到校上課，人潮回流，促鮮食各品類的業績回溫，與知名餐廳鼎泰豐、MAMAK檔聯名推出多款新品操作亦奏效，帶動微波主食、調理麵、沙拉皆較去年同期成長，一般冰品在促銷活動助攻下，較去年成長達兩成。
寶雅9月營收14.7億元，累計前三季合併營收127.24億元、年減1.9％，將持續拓展POYA Buy寶雅線上買，搶攻五倍券，期全年營收轉正成長。
截至9月底為止，全國共有271間寶雅、30間寶家。無論實體門市或線上買推出五倍券加碼，紙本五倍券消費不限金額就贈百元折價金，且搭配寶家線上線下點數共同累計。
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