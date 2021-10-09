疫情趨緩、內用解禁，連鎖餐飲集團買氣回溫，9月業績較8月明顯成長，營收年減幅度大幅收歛，王品（2727）9月營收12.96億元、年減1.9％，累計前九月合併營收121.26億元、年增11.33％。揚秦國際（2755）9月營收1.26億元，年減4.35％、月增3.89％，累計前九月營收11.34億元、年增4.36％，創同期新高。

美食-KY（2723）受惠美國市場雙位數成長、大陸逆勢月增，9月營收達17.17億元，月增1％、年減7.21％，前九月累積營收148.37億元、年增2.73％。

展望後市，台灣疫情受控趨緩、餐飲內用限制逐步鬆綁，餐廳容留人數、接客數可望提升，加上振興五倍券正式上路，王品（2727）、漢來美食（1268）、豆府（2752）、揚秦（2755）、亞洲藏壽司（2754）等連鎖餐飲集團第四季動能可持續轉強，回補今年上半年因疫情衝擊的營收缺口。

王品台灣事業群9月營收8.1億元，年減6.21％，減幅收斂至個位數，這也是近年同期第二次突破8億元大關，營運回穩。大陸事業群營收4.9億元，年增6.17％。

王品加碼推出的「王品發現金」振興活動，活動首周已發出11.7萬張「王品振興金500元兌換券」，希望在五倍券效應加乘下，早日迎來餐飲業復甦。

揚秦旗下「麥味登」及「炸雞大獅」等品牌，在本土疫情衝擊之下，前九月營收仍維持正成長。9月底的台北國際連鎖加盟展中，受疫情壓抑的創業族群湧現，麥味登、炸雞大獅的預約加盟反應熱烈，原先受限於疫情而停滯的加盟主教育訓練也已步入常軌，展店動能蓄勢待發。

9月營業日數較少，美食-KY在大陸市場仍較前月成長超過4％，優於過去兩年度的季節性表現。美國市場則維持強勢動能，較去年同期成長至少兩成以上，連續六個月寫下同期新高。

展望第四季，法人觀察，美食今年以來，憑藉外帶為主的策略，加上推陳出新的產品與數位銷售，營收表現相對穩定，預期公司將發揮連鎖品牌的資源以及優勢，擴大市占率。

(時報資訊)

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