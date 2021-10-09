工紙三雄走過大陸與越南疫情陰霾，也挺過造紙成本上漲壓力漲價成功，9月營收持續拚出成長的成績單。

其中，永豐餘投控（1907）9月營收69.64億元，月增18.7％、年增4.95％，成長主力為旗下華紙（1905）、申豐（6582）、工紙事業群等，唯有越南紙箱廠出現衰退，因疫情影響客戶產線延遲出貨；累計前三季營收636.51億元、年增21.64％，仍創同期新高。

正隆9月營收41.47億元，月增27.18％、年增9.69％，兩岸本業持穩，越南廠區受疫情影響8、9月降載，所幸9月下旬起隨客戶復工進度追趕，9月業績比8月成長四成，產能回復到六成，加上一筆逾8億元的營建案入帳，9月營收反而達今年來高點，第三季營收111.48億元也創同期最佳。

榮成自結9月營收51.59億元、年增23.15％，累計前三季合併營收407.29億元，也改寫同期新高；自結9月稅前淨利歸屬母公司業主1.93億元、年增53.39％，每股稅前淨利0.16元，前三季合併稅前淨利歸屬母公司業主23.09億元，每股稅前淨利1.81元。

造紙三雄在大陸、越南都有重要生產基地，榮成八成營收獲利來自大陸，正隆也有16％營收來自越南，永豐餘工紙事業也有45％營收來自大陸市場。隨著越南疫情、大陸限電限產等變數也考驗三雄宏觀調控產能的管理力道。

永豐餘表示，9月營收較8月成長近兩成，主要是揚州廠恢復正常營運，加上華紙漿、紙價漲價成功，表現優於去年同期，及申豐特用應材因市場需求暢旺和產能增加推升營收，只有越南紙箱廠受客戶停工需求下降影響，比去年同期衰退二～三成，隨10月起越南解封客戶復工進度，永豐餘將追趕出貨進度。

正隆表示，越南廠區受疫情影響8、9月降載，所幸9月下旬起隨客戶復工增加紙箱出貨，正隆9月業績比8月成長四成，產能回復到六成，希望在年底拚全產生產。

第四季是造紙業傳統旺季，不論台灣、大陸和越南，都將迎接節慶、雙11電商等備貨潮，加上歐美持續補庫存帶動外銷產業，對紙箱需求將增溫，三雄都樂觀期待第四季營運。

(時報資訊)

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