創惟（6104）公告7、8月自結財報，合併營收為5.50億元、年成長20％，稅前淨利1.18億元、年增162％，稅後淨利1.01億元、年增74％，逼近第二季的1.27億元，每股淨利1.42元。法人指出，創惟進入下半年後持續受惠於遠距商機續旺，加上蘋果新品商機帶起的周邊需求，推動USB Hub控制IC產品出貨續旺。
對於後續營運展望，創惟持續搶攻USB 4及PCIe Gen 4市場，公司已經針對新規格開發新品，最快有機會在2022年開始傳出好消息，成為帶動創惟未來營運的新動能。創惟8日股價攻上漲停，收在128.5元，收復季線水位，不過三大法人逢高調節持股，一共賣超560張。
(時報資訊)
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