晶心科（6533）2021年前八月合併營收達5.04億元，創歷史同期新高，相較2020年同期大幅成長89.5％，且隨著營運規模逐步擴增，晶心科也宣布將在台灣、美國及加拿大等設計中心，在3～5年內分階段擴大招募200名研發人才，已投入RISC-V新世代產品，藉此搶占高階多核心中央處理器（CPU）矽智財（IP）市場，強化晶心科銷售動能。
據了解，目前蘋果、高通、Google及三星等大廠都已經加入RISC-V聯盟，且部份大廠更已經推出具備RISC-V核心的產品，顯示RISC-V市場發展可望持續攀升。晶心科8日股價攻上漲停，收在425元，順利收復年線，三大法人一共買超383張，連兩個交易日買超。
(時報資訊)
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