金屬機殼廠可成（2474）盤後公告9月份營收31.52億元，月減2.9％，年減61.1％，受到供應鏈缺料、大陸限電措施影響，可成第三季營收季減5.1％，年減58.3％，可成預期第四季有新客戶、新產品挹注，但實際營收需視缺料是否緩解。

　累計可成第三季合併營收98.68億元，較第二季的104.02億元減少5.1％，可成分析，除因供應鏈持續缺料、新冠病毒變異衝擊運能，近期大陸擴大限電措施亦影響下游組裝廠拉貨，同比下降主因泰州廠營收不再計入。

　可成日前二度公告庫藏股執行進度，累計已經買回3,923張自家股票，庫藏股執行進度約當15.7％，累計可成已經斥資2.84億元買回自家股票。

　可成本波庫藏股執行時間為110年9月16日-110年11月15日，買回價位區間為109.20-256.80元，買回張數目標為2.5萬張。

(時報資訊)

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