遊戲廠商智冠科技（5478）公告9月營收5.49億元，月增7％、年減11％。智冠表示，9月營收成長原因主要受到國際級遊戲服務帶動下，網路廣告投放量能及通路廣宣業務均有顯著提升，挹注營運動能。

　智冠第三季營收15.83億元，季減13％、年減10％。累計前三季營收51.42億元，年減7％。以獲利來看，主要因為2020上半年受《三國群英傳M》及《古劍奇譚》推出，基期較高，加上2021上半年無遊戲新作推出，營運動能較趨緩。

　展望第四季，智冠表示，子公司遊戲新幹線聯合發行手遊《三國群英傳M》將於10月19日改版推出全新兵種「御皇兵」，並開放全新副本挑戰和世界地圖等內容；代理線上遊戲《新天龍八部Online》、《完美世界2 Online》將陸續改版，將有望藉內容更新，刺激遊戲消費力道。

(時報資訊)

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