華新科（2492）8日公布9月營收，單月營收滑落至34.4億元，月減7％、年減3.5％，與信昌電（6173）的9月營收同寫七個月新低紀錄，同集團僅佳邦（6284）則逆勢成長創高。
國內三家MLCC廠9月營收均出爐，或因缺料或因大陸限電衝擊，華新科、禾伸堂（3026）9月營收繳年、月雙減成績單，國巨（2327）則因合併基美，大中華區市場占比顯著降至31％，手機、PC等標準品對營運波動的影響程度減緩，9月及第三季營收雙成長。
華新科在9月營收公告中表示，受晶片供應、貨櫃短缺及中國大陸局部區域限電措施影響客戶下單與出貨，華新科技9月全球合併營收為34.4億元。
根據華新科統計，上半年大中華市場營收占比高達77％，為主力市場，亞洲占14％居次，美洲、歐洲各約4％、5％。
華新科在法說會資料中指出，受到東南亞地區COVID-19疫情反覆和晶片短缺的影響，第三季需求較上半年緩和，訂單延遲，若晶片供給增加，第四季需求可望回升。
華新科因單月營收連續二個月衰退，表現不如預期，股價也跟進下修，8日下跌1.33％，收148元，收盤價約當去年9月以來新低。
(時報資訊)
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