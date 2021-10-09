玉晶光（3406）9月營收出爐，單月、單季和前三季累計均拿下歷史新高，其中單月營收22.23億元較上月增加8.94％，亦較2020年同期成長19.52％。
因8、9月連續二個月創下歷史新高，玉晶光第三季單季營收亦以59.12億元衝鋒，相較於上一季的25.39億元，出現倍增走勢，季增率達132.85％，也連帶刷新2020年同期以51.88億元寫下的單季新高紀錄，年增率達13.96％。
因9月營收年增率拉高，帶動前三季累計營收以110.15億元同步攀上歷史新高，逆轉前八月累計營收年增率仍呈負值的走勢，成功跑贏2020年同期的109.7億元，惟年增率僅0.41％。
玉晶光指出，9月營收攀頂主要是因為客戶新機種出貨所致，至於第四季展望，最終還是要看客戶實際拉貨力道而定。
除了蘋果手機成為業績重要支柱外，玉晶光也積極箭指AR/VR，日前還經董事會決議斥資4,500萬美元（折合新台幣約12.6億元）新設「茂晶光電（廈門）有限公司」，為未來擴產預做準備，玉晶光表示，VR產品已有出貨，現則在為新機種布局，新設「茂晶光電（廈門）有限公司」即在專為新款VR產品所設，目標是新廠可與新款VR產品同時到位，於2022年底投產。
茂晶光電（廈門）8日經董事會同意，擬透過競拍程序取得營運所需的不動產，不過玉晶光強調，由於對象及金額事涉投標機密，將待投標結果確定後，再另行公告。
(時報資訊)
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