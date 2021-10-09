雖然第三季面板價格逐月走跌，反應在9月營收減少，面板廠第三季營收大致持平。友達（2409）9月合併營收為330.0億元、和上月相當，累計2021年第三季合併營業額為990.5億元，季增3.6％。群創（3481）9月自結合併營收為295億元，較上月減少6.1％，第三季自結合併營收為931億元，季減0.2％。彩晶（6116）9月份營收約16.6億元，月減約21.7％，第三季合併營收約61.14億元，季減24.2％。
友達公布2021年9月自行結算合併營收為330.0億元，較上月增加0.9％，較2020年同期增加26.5％。累計2021年第三季合併營業額為990.5億元，較2021年第二季增加3.6％，與2020年同期相比大幅增加35.3％。
從出貨表現來看，友達9月份面板總出貨面積達217.8萬平方米，較8月份增加0.3％。2021年第三季面板總出貨面積達644.5萬平方米，較2021年第二季增加0.7％，與去年同期相比減少6.1％。
受到面板跌價衝擊，群創9月營收下滑，9月自結合併營收為294.54億元，較上月減少6.1％，較去年同期增加11.8％。群創9月大尺寸面板出貨量共計1,296萬片，較上月增1.9％，中小尺寸面板出貨量共計2,897萬片，與上月相比增加4.2％。
群創第三季自結合併營收為930.86億元，較2020年同期增加24.8％，與前一季相比減少0.2％。大尺寸面板出貨量共計3,795萬片，季增2.8％，中小尺寸面板出貨量共計8,521萬片，季增3.0％。
彩晶9月份自結合併營收約為16.6億元，月減約21.7％，相比2020年同期減少約19.3％。總計第三季合併營收約61.14億元，季減24.2％、相比2020年同期成長12.4％。9月份中小尺寸面板出貨量為3,365萬片，較8月份減少約28.3％，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量64.4萬片，較8月增加約72.6％。
凌巨公告9月份自結合併營收為8.8億元，較上月減少4.79％，較2020年同期增加38.11％。累計第三季合併營收為26.96億元，較上季增加0.36％。
(時報資訊)
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