金像電（2368）受惠高階網通、高階伺服器出貨穩健成長，帶動9月及第三季營收亮眼，8日金像電公布9月營收23.6億元、年增11.57％，展望後續，公司看好伺服器動能依舊強勁，不只第四季熱度不減，新平台轉換需求帶動下，能見度可看至明年第一季。
法人分析，金像電產能滿載營收約22億，以第三季來看，9月底停電影響有限，整體仍繳出旺季高檔水準，展望第四季，看好商用筆電需求持穩、高階伺服器/交換器穩健成長，樂觀預期金像電第四季營運有望維持強勁態勢。
金像電產品結構，伺服器占比約50％、網通20％、筆電20％、其他10％。以各產品來看，金像電表示，筆電需求轉入商用，整體熱度不減，像是疫情反覆不定、部分WFH需求仍在，或是企業回到辦公室、商務電腦購置的需求增加。
伺服器方面，今年主要亮點是新平台Whitley推出後逐季增量，下半年出貨有望較上半年倍增，與此同時，近期Purley的需求也有增加的現象，因此對下半年整體伺服器出貨不看淡。網通交換器部分，100G需求回升、400G交換器自第二季也有顯著的出貨，全年400G交換器出貨量優於去年看法不變。
法人表示，高階伺服器、高階網通因應高頻高速需求、規格升級，PCB板層數及生產難度也較前一代產品增加，受惠新平台持續放量，金像電高階產品比重持續增長、產品組合優化，有利於營收、獲利表現進一步成長。
另外，伺服器供應鏈指出，兩大CPU平台預計明年推出新一代平台，包括Intel Eagle Strea和AMD Genoa，有望在2022年第二季推出、下半年放量。公司表示，有開始針對新平台做送樣認證，目前最終方案未定，何時進入量產則還要再觀察。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：