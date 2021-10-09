金像電（2368）受惠高階網通、高階伺服器出貨穩健成長，帶動9月及第三季營收亮眼，8日金像電公布9月營收23.6億元、年增11.57％，展望後續，公司看好伺服器動能依舊強勁，不只第四季熱度不減，新平台轉換需求帶動下，能見度可看至明年第一季。

法人分析，金像電產能滿載營收約22億，以第三季來看，9月底停電影響有限，整體仍繳出旺季高檔水準，展望第四季，看好商用筆電需求持穩、高階伺服器/交換器穩健成長，樂觀預期金像電第四季營運有望維持強勁態勢。

金像電產品結構，伺服器占比約50％、網通20％、筆電20％、其他10％。以各產品來看，金像電表示，筆電需求轉入商用，整體熱度不減，像是疫情反覆不定、部分WFH需求仍在，或是企業回到辦公室、商務電腦購置的需求增加。

伺服器方面，今年主要亮點是新平台Whitley推出後逐季增量，下半年出貨有望較上半年倍增，與此同時，近期Purley的需求也有增加的現象，因此對下半年整體伺服器出貨不看淡。網通交換器部分，100G需求回升、400G交換器自第二季也有顯著的出貨，全年400G交換器出貨量優於去年看法不變。

法人表示，高階伺服器、高階網通因應高頻高速需求、規格升級，PCB板層數及生產難度也較前一代產品增加，受惠新平台持續放量，金像電高階產品比重持續增長、產品組合優化，有利於營收、獲利表現進一步成長。

另外，伺服器供應鏈指出，兩大CPU平台預計明年推出新一代平台，包括Intel Eagle Strea和AMD Genoa，有望在2022年第二季推出、下半年放量。公司表示，有開始針對新平台做送樣認證，目前最終方案未定，何時進入量產則還要再觀察。

(時報資訊)

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