經濟數據分析：
全球景氣復甦、中國大陸能耗雙控的政策，帶動物價持續上漲，另美聯準會、歐洲、日本、英國等主要央行均坦承通膨升溫，加上石油輸出國組織與同盟國（OPEC+）並未進一步增產，導致國際油價近期呈現高檔震盪，通膨問題蔓延盤面，台灣主計總處也9月消費物價指數（CPI）年增率2.63％，創近八年半新高，本季通膨問題仍是市場關注問題，對於指數始終會產生不確定性。
9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）連續15個月呈現擴張，不過指數續跌4.3個百分點至57.8％，為2020年10月以來最慢擴張速度，五項組成指標中，新增訂單、生產數量、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張，但新訂單、生產下滑速度遠比存貨大，加上六大產業中，除了交通工具外，五大產業均下滑，顯示製造業似乎也呈現旺季不旺。
盤勢分析：
隨著第三季結束，接下來就是上市櫃第三季財報、第四季法說會，由於台幣第三季台幣整體波動不大，預期匯損相關問題不會影響上市櫃業外變化，且第三季整體基本面比上半年表現好，預期第三季季報有機會交出不錯成績單。近期法說會是否會對第四季旺季行情發表不確定的看法，也是短線需要注意的重點，雖然季報不錯，但法說可能存在變數下，台股反彈之路恐將崎嶇。
美元指數近期持續維持在高檔，已經穩穩站在月、季線之上，使得近期亞幣持續維持弱勢，跌落至月線之下附近，預期台幣在此影響下，短期不容易升值，不利於後續資金動能轉強；法人態度，受到國際股市震盪，外資近期在現貨市場出現賣超，不過期貨未平倉空單近期也出現回補，本土投信在集中出現加碼，政府基金也在指數回檔之際出現回補。
整體來看土洋法人目前看法分歧，不過觀察外資期貨空單已有減少，短線偏空看法已有轉向跡象，另外觀察融資餘額近期持續減肥，加上技術指標已經在低檔轉強，隨著5日線扣抵值續降，5日均線也出現翻揚，大盤短線若有機會站穩5日線，台股有機會贏來跌深反彈的行情。
選股方向：
塑化族群受油價持續維持高檔影響，加上第四季傳統旺季，由於華東地區為大陸石化產品生產重鎮，台系塑化廠轉單效應可期，塑化產品EVA、PVC、EG等價格近期表現不錯，個股營運加分。
散裝船報價近期持續大漲，在BCI散裝船持續反彈，本周指數直接衝上萬點，最近高低點反彈已有一倍，也推動BDI漲幅持續擴大，由於中國過去關掉太多的煤礦，今年以來減少澳洲進口的量，使得長期煤庫存水低偏低，隨著冬天的到來，補庫存的需求增加，預期相關BCI運價仍有機會續揚，相關族群營收看旺。中央流行疫情指揮中心表示，國內疫情目前已趨緩且穩定控制，10月起放寬部分場域防疫管制措施，加上五倍券開始使用，預期國內內需族群有機會表現不錯，食品、觀光、飯店族群本月可迎來商機。
(時報資訊)
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