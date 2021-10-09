經濟效益有望達2,000億元的振興五倍券8日啟用，國內百貨零售業、觀光旅遊、餐飲食品、3C通路業者等大搶五倍券商機，推出眾多優惠方案搶客，搭配進入第四季採購旺季，預計國內內需市場將全面動起來，受惠股如富邦媒（8454）8日股價已重回半年線，擺脫大股東賣股的干擾。
5月國內爆發新冠肺炎疫情，實施三級警戒，內需產業受到嚴重衝擊，行政院複製振興三倍券刺激內需產業如百貨零售、餐飲、旅遊住宿的成功經驗，振興五倍券已在8日上路。業者也紛紛推動更優惠的促銷，就是要搶民眾手上的五倍券。
國發會主委龔明鑫曾表示，以三倍券預算約500億元推動實質GDP增加千億元概估，預算1,100億元的五倍券，經濟效益將2,000億元不成問題。
台新投顧副總黃文清表示，振興五倍券近期對旅遊、觀光及餐飲股價刺激最大，因5月實施的三級警戒重創營運及股價，基於股價低基期、營運低基期及籌碼的安定，資金進駐推動股價反彈的幅度頗大，如富驛-KY近五個交易日大漲34.44％，晶華上漲6.97％，新天地上漲4.01％。
此外，10月為傳統百貨業者的周年慶，今年更有五倍券點火刺激及新冠肺炎疫情趨緩，報復性的消費將對遠百、麗嬰房、燦坤、全國電等帶來「光輝十月」的好業績。
同時五倍券最後使用期限到明年4月底，預料部分民眾將預留到明年農曆年期間使用，因此燦坤等業者也樂觀看待業績一路長紅到明年農曆年前。
(時報資訊)
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