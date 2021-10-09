興櫃9月營收陸續揭曉，績優股「吸金」。興櫃碳纖維材料暨設備廠永虹先進（6618）9月營收年增近六倍，股價單周狂漲15.8％，百聿數碼（6622）也繳出年月雙增成績，周漲幅逾14％；此外，上市原料藥廠台耀（4746）「小金雞」台新藥（6838）7日登錄興櫃，兩個交易日漲幅高達38.06％，掀起興櫃生技股比價效應。

受國慶連假效應影響，興櫃本周成交金額再萎縮至174.55億元，較上周大減逾兩成。永虹先進9月營收550.7萬元，較去年同期的83.2萬元大幅成長，年增率高達561.9％，激勵股價單周大漲15.8％；百聿數碼、晨暉生技單月營收則為0.87億元、0.44億元，均呈「年月雙增」，股價周漲幅為14.27％、8.93％，營收亮眼股啟動「有基之彈」。

此外，興櫃生技族群本周再添新兵，上市原料藥廠台耀主導創設的台新藥7日掛牌興櫃，「母以子貴」、「母雞帶小雞」題材同步發酵，甚至掀起興櫃生技股比價效應，興櫃本周生技股共23檔上漲，漲率高達四成，漢達、視陽、因華三檔更漲逾一成，生技股獲買盤關注。

受惠轉投資事業開花結果，台耀股價單周逆勢強漲3.32％；「小金雞」台新藥也大展蜜月行情，7日以參考價每股32元登錄興櫃，當日開盤就隨即大漲逾六成，最高價更衝上61元。即便8日回檔近兩成、均價44.18元，然掛牌短短兩日仍飆漲38.06％。市場看好，台新藥開發中的眼科新藥APP13007預計明年上半年完成收案，可望力拚2024年前上市。

生技新兵帶動，興櫃股漢達股價也強勢表態，單周勁揚14.85％。法人指出，漢達已有多項藥物取得新進產展，治療多發性硬化症之505(b)(2)新藥，HND-020已於去年底向美國食品藥物管理局（FDA）遞送藥證申請。

法人預估其未來三年均樂觀；此外，治療胃食道逆流之首發學名藥，明年首季也可望於美國上市銷售。

另檔興櫃新兵液壓與氣壓元件製造大廠君帆工業，5日也以每股參考價68元登錄興櫃。當日開盤逆勢大漲，最高價衝上93.7元，若以8日均價74.28元計算，周漲幅9.24％。法人指出，君帆規劃將於明年4月送件申請上櫃，IPO進度馬不停蹄。

(時報資訊)