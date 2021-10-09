陸股長達一周的十一長假結束，8日恢復交易展開大漲，國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2（00633L）及元大滬深300正2（00637L）等三檔陸股ETF，繼7日提前補漲逾4％後，8日齊步再放量一至二倍以上，股價收盤同步大漲5％以上。
富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，受到恒大事件和電價上漲，全球股市出現震盪；由中國基本面表現溫並不看壞，另中美關係自孟晚舟回國、近日重啟中美雙方對談下，中美局勢將轉趨溫和、偏向樂觀發展，提振投資信心，加上A股超跌、外資回流持續匯入，帶動股市止穩反彈，預估第四季中國A股仍具表現空間。
經過一周休市後，陸股8日開市，搭上美國連二日反彈的多頭行情，上証指數及深圳成份指數，收盤各上漲0.67％及0.73％附近，另上證50指數、上證180指數、滬深300指數及深證100指數等，都約各大漲1.85％、1.18％、1.31％及1.3％，顯示大型股漲勢強勁，因而帶動相關在台股連動的股指ETF同步大漲。
除了上述三檔陸股ETF大漲逾5％之外，國泰中國A50+U、國泰中國A50、中信中國50正2、FH中國5G、元大上證50、中信中國50、富邦深100、台新MSCI中國、元大寶滬深及FH滬深等，收盤股價都強漲2～3％。
篩選價量齊揚的陸股ETF中，則可以發現元大滬深300正2及富邦上証正2二檔陸股ETF是法人最愛標的，8日同步較前一天爆量一倍以上，且三大法人各買超達52,320張及10,199張。
投信認為，G20高峰會月底即將於義大利羅馬登場，屆時將訴求更多環保、新能源議題，帶領創新科技類股反彈，加上A股超跌投資價值浮現，預計中國A股以及AI科技股「雙A」股具有表現空間。
(時報資訊)
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