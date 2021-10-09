台股8日遭遇10日均線下行反壓，未能延續前日漲勢，但在資金逢低回補科技股的支撐下，領先突圍的IC設計股輪動演出，其中矽力-KY（6415）、創意（3443）等14檔個股獲投信籌碼鎖定，喜迎年底電子旺季行情。
中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，台股受大陸限電及美國債務僵局衝擊，加上電子長短料、運輸不順及原物料上漲影響，企業獲利恐有下修疑慮，造成多頭縮首觀望，量價保守，操作上可聚焦產業趨勢明確、疑慮較低的族群，譬如半導體上游營運表現預料將優於下游零組件廠。
權王台積電緊接雙十連假後將在14日召開法說會，作為下半年科技產業風向球，法人格外重視。此前市場對於半導體產業看法分歧，囤貨問題的解讀南轅北轍，而具備製造產能的半導體股價多受供應鏈問題影響，僅矽智財（IP）與高階晶片影響輕微。
若以九檔收盤價高逾500元以上的IC設計股觀察，投信10月呈買超的個股高達六檔，顯見投信第三季季底作帳完成後，高價IC設計股仍是接下來第四季布局重點，也為其他IC設計股鋪陳出比價空間。
因IC設計股成本轉嫁能力較強，營運仍具發展空間，篩選股價百元以上、投信10月以來連續買超的IC設計股，包括矽力-KY、譜瑞-KY、世芯-KY、聯發科、創意、瑞昱、聯詠、晶焱、晶宏、義隆、新唐、智原、盛群及聯陽等14檔個股今年以來累計營收皆維持成長態勢，持續奠定第四季主流地位。
萬寶投顧董事長朱成志表示，中美利空連環爆，與美股連動的外資減碼外，融資也持續大砍，市場信心顯得相對不足。但國際股市多頭格局並未消失，當不確定因素去除後，恐慌情緒消散，作為台股核心的電子股能夠穩住大盤，將能醞釀新一波漲勢，具基本面的個股將有機會率先突圍。
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