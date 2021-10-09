經濟解封，需求增溫，加上油價攀揚、大陸能耗雙控增添成本拉升力道，PVC、EVA、PE價量齊揚，台聚集團9月營收除台達化（1309）因ABS、PS報價相對趨緩，業績小幅縮減外，其餘悉數展現月、年雙漲力道。

　其中，華夏（1305）9月營收19.63億元，月增12％、年成長72.98％；亞聚（1308）、台聚（1304）9月營收分別月增8.25％、5.3％，達8.53億、63.97億元，較去年同期成長80.31％、48.5％。

　專業廠聯成（1313）也在PVC、DOP報價攀揚加持下，9月營收74.28億元、年增46％；前三季營收600.54億元、年成長71.32％。

　受惠於印度需求回溫，大陸能源雙控、電石價格創五年新高，加上美國颶風侵襲路州石化產能，第三季PE、PP價格大漲10％～22％，PVC、EVA更強彈21％、31％，每噸報價飆高至1,500、3,135美元新高；相對原料乙烯千美元上下波動，廠商營運、利差活絡進補。

　第三季塑化漲勢再起助攻，推升台聚前三季營收524.09億元、年增51.35％；華夏前三季營收150.99億元、年增65.2％；亞聚前三季營收66.51億元、年增66.89％。台達化也在ABS、PS高檔走堅支持下，前三季營收154.6億元、年增44.94％。

　展望後市，伴隨布蘭特原油每桶價格站上80美元之上、大陸能耗雙控重挫煤化工產能，加上耶誕節旺季需求，PVC、EVA、ABS市況不看淡，第四季營運蓄勢推進。

　廠商認為，隨著疫情趨緩、全球經濟體陸續解封，戶外鞋及運動鞋買氣轉強，提振發泡級EVA需求，加上大陸碳中和政策推進太陽能電池安裝量增加，提振太陽能級EVA需求，有助去化EVA新增產能，EVA供需結構平衡，中長期EVA價格及利差展望依舊正面。

(時報資訊)

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