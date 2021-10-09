在9月筆電出貨量以570萬台創歷史新高帶動之下，仁寶（2324）9月營收衝上1,264.89億元、第三季筆電出貨量達1,540萬台，以及第三季營收3,368.61億元、前三季營收8,678.47億元，創下五項歷史新高。
筆電代工產業上半年在Chromebook需求過高、零組件缺料嚴重，出貨量僅有廣達一枝獨秀，隨著Chromebook退燒、消費性與商用筆電的季節性需求來臨，仁寶明顯受惠，先前法說會中仁寶就已預估，第三季筆電出貨量將季增一成以上。
即使長短料在第三季依然嚴重，仁寶9月筆電出貨量在季底拉貨驅動下，一舉衝上570萬台的歷史新高，比上個月大增100萬台，第三季筆電出貨量因此來到1,540萬台，季增率達18.4％，達到原先預估，尤其仁寶第三季筆電出貨量以高出貨單價的商用機種為主，都讓仁寶9月營收也因此衝上1,264.89億元，創下單月營收歷史新高，月增率高達23.5％，並比去年同期成長32.4％。
筆電出貨狀況明顯優於第二季之外，非PC產品缺料緩解，平板、智慧音箱等出貨轉佳，都讓第三季非PC產品出貨量繳出季增雙位數百分比的成績單，優於原先預估的個位數百分比，都帶動仁寶第三季營收為3,368.61億元，比第二季成長29.1％，年增25.1％，前三季營收8,678.47億元則比去年同期增長21.4％。
面對第四季，仁寶表示，筆電需求仍強，但是10月為季初，如無意外，筆電出貨量應會不如9月，而業界則認為，高單價的蘋果Apple Watch S7將在10月中上市，10、11月將是仁寶Apple Watch出貨量的高峰期，可望挹注仁寶10、11月營收，加上iPad、亞馬遜家用智慧音箱都還在出貨旺季，非PC第四季將成為挹注仁寶營收的一大動能。
(時報資訊)
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