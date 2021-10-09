汽車輪圈廠巧新科技董事長黃聰榮8日表示，巧新屏東新廠獲豐田集團高階品牌凌志（Lexus）認證，預計今年底開始交貨輪圈產品，巧新已著手擴充產能，期待新產品及新產線到位後，推升未來營運。
黃聰榮表示，巧新新接獲本田Acura NSX Type S北美限量跑車，及Lexus LC限量版雙門跑車等鍛造鋁圈訂單，為增加供貨量，巧新將斥資逾2億元，購置CNC銑床設備66台，進行造型加工，新增鍛造鋁圈月產約1萬顆，讓公司明年月產能可增至6.5萬顆。
黃聰榮透露，巧新斗六廠產能滿載，屏東新廠產能利用率約三成多，原因是疫情關係，車廠客戶沒辦法赴屏東廠進行認證，目前屏東新廠主力客戶，除克萊斯勒及BMW，新增Lexus；斗六廠區則服務包括保時捷、通用及賓利等國際車廠。
展望第四季營運，巧新看好第四季為汽車產業傳統旺季，雖目前仍有車用晶片短缺，及運輸費用高居不下的負面干擾，但主要超跑、豪華汽車品牌車廠客戶拉貨動能轉強，可貢獻斗六廠持續站穩產能近滿載水準。
受惠歐美系超跑與豪華汽車品牌暑休後的拉貨力道回溫，巧新9月合併營收6.15億元，月增16.07％、年增14.49％；累計前三季合併營收55.36億元、年增47.98％，已超越去年全年水準，今年營收有機會超越2018年的65.87億元，挑戰歷史第三高。
巧新表示，受惠於歐美系超跑與豪華汽車品牌車廠主要客戶，在暑休後的拉貨力道回溫，且遞延訂單也陸續出貨，因而推進9月營收，呈月增、年增表現。
巧新除鍛造鋁圈出貨成長外，今年來的再生鋁料，受惠於鋁價上漲及原物料短缺效應，主要客戶對於再生鋁錠及再生客製化輪圈的需求與詢問度大幅提升，適時為公司營運添柴火。
巧新指出，今年的德國IAA慕尼黑車展當中，包括賓士、福斯、BMW及保時捷等車廠紛紛展示最新電動車及純電概念車，可見汽車產業積極朝電動車、節能減碳、自動駕駛等發展決心，輕量化、電動車產業發展將是一大關鍵，預期將帶動巧新的客製化輪圈產品訂單。
(時報資訊)
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